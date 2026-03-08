BİLSEM bireysel değerlendirme giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? 2026 takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde yeni aşamaya geçildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı BİLSEM süreci kapsamında gerçekleştirilen ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Bu aşamada belirlenen puanların üzerinde başarı gösteren öğrenciler, bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanacak.

BİLSEM bireysel değerlendirme giriş belgeleri 30 Mart’ta

Ön değerlendirmeyi geçen öğrenciler için hazırlanacak bireysel değerlendirme randevu giriş belgeleri, 30 Mart 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak. Belgeler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak ve öğrenciler bu belgeleri kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilecek.

Bireysel değerlendirme sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan 2026’da başlayacak. Farklı yetenek alanları için ayrı ayrı gerçekleştirilecek uygulamaların 19 Haziran 2026 tarihine kadar sürmesi planlanıyor.

BİLSEM değerlendirmeleri nerede yapılacak?

Genel zihinsel yetenek alanındaki bireysel değerlendirmeler Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) gerçekleştirilecek. Resim ve müzik alanındaki değerlendirmeler ise BİLSEM merkezlerinde yapılacak. Uygulama yapılacak kurumların fiziki koşullarının uygun olmaması halinde, il tanılama komisyonlarının kararı doğrultusunda Bakanlığa bağlı diğer kurumlarda da sınav düzenlenebilecek.

Sınav günü öğrencilerin dikkat etmesi gerekenler

Resim ve müzik alanındaki bireysel değerlendirmelere girecek öğrencilerin, giriş belgelerinde belirtilen saatten 30 dakika önce uygulama merkezinde hazır bulunmaları gerekiyor. Genel zihinsel yetenek alanında ise öğrencilerin tam randevu saatinde merkezde olmaları isteniyor. Belirlenen saatten en fazla 15 dakika gecikme kabul edilecek; bu sürenin aşılması durumunda öğrenciler değerlendirmeye alınmayacak.

BİLSEM sonuçları ve kayıt takvimi