6. Hamd Etmek ve Şükür Halinde Olmak: İslam ile erken yaşlarda tanışıp, böyle anlamlı bir geceyi yaşıyor olabilmemiz adına Allah'a Hamd ve Şükür etmeliyiz.





7. Allah Teala’yı Zikretmek: En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. (A'râf Sûresi) (7) 180. Ayet

8. Sadaka Vermek: Sadaka 4 ana başlıkta toplanabilir. Farz olan Sadaka Zekat olarak bilinmektedir. Fıtır Sadakası her müslümanın vermesi gereken vacip bir sadakadır.

Nafile olan sadakalar kişinin Allah'ın rızasını gözeterek verdiği sadakalar bu kategori altında değerlendirilebilir.

Sadaka-i Cariye: Ölümden sonra da amel defterine sevap yazdıran sadaka olarak adlandırılır. İnsanlığın yararına olan Cami, Çeşme, faydalı ilim ve eser bırakmak sadaka

9. Tefekkür Etmek: Tefekkür, dinimizde önemli bir ibadettir. Tefekkür, günahlarını, mahlukları ve kendini düşünmek Allahü teâlânın yarattığı şeylerden ibret almaktır. Kur’an-ı kerimde iyiler övülürken buyuruluyor ki: (Onlar ayakta iken, otururken, yanları üstüne yatarken hep Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışını inceden inceye düşünürler. “Ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Sen [boş, manasız şeyler yaratmaktan] münezzehsin. Bizi Cehennem azabından koru” derler.) [A. İmran 191]

10. Helalleşmek: Borcun ödenmesi, yükten kurtulmak, düğümü çözmek gibi anlamları taşıyan helâl kelimesinden türetilmiş olan (istihlâl) helalleşme, insanın kul borcundan kurtulması yollarından biri olarak Hz. Peygamber (s.a.s) tarafından tavsiye edilmiştir. Nitekim, bu konuda Rasûlullah (s.a.s) "Kimin uhdesinde (bir din) kardeşinin nefsine, yahud malına tecavüzden doğan bir hak bulunursa, dinar ve dirhem bulunmayan (kıyamet gün gelmez)den evvel bu gün dünyada mazlumdan o hakkı helâl etmesini istesin (yoksa) zâlimin salih ameli bulunursa o amelden zâlimin zulmü miktarınca alınır (da mazluma verilir). Eğer zâlimin hasenâtı bulunmazsa, mazlumun seyyiâtından alınıp, zâlim olana yükletilir" (Tecridî Sarih Tercümesi, VII, 375, 376,1090 nolu Hadis) buyurarak helalleşmenin önemi ve soncu üzerinde durmuştur.



















