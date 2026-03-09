Ramazan ayının devam ettiği bu günlerde, İslam dünyası için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslümanlara Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının son 10 günü içinde, özellikle tek gecelerde aramalarını tavsiye etmiştir. Bu doğrultuda İslam âlimlerinin büyük çoğunluğu, Ramazan'ın 27. gecesini Kadir Gecesi olarak kabul etmektedir. Peki, Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılır, nasıl değerlendirilmeli? İşte ayrıntılar.
KADİR GECESİ 2026 TARİHİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Kadir Gecesi bu yıl Ramazan ayının 27. gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
2026 KADİR GECESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecektir.
KADİR NE DEMEKTİR?
Kadir (kadr) kelimesi sözlükte; hüküm, güç, şeref, değer ve yücelik anlamlarına gelir. Dinî literatürde ise "Leyletü'l-Kadr", Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecenin adıdır. Bu isim, gecenin manevi değerini ve yüceliğini ifade eder.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ
Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de adı açıkça geçen tek gecedir. Aynı adı taşıyan Kadir Suresi (97. Sure), bu gecenin faziletini anlatmak üzere indirilmiştir.
Kur'an'da bu gece için: "Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır." ifadesi yer almaktadır. Bu, Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetlerin çok uzun bir zaman dilimindeki ibadetlerden daha faziletli olduğu anlamına gelmektedir.
KADİR GECESİNDE NELER YAPILIR?
1- Dua Etmek: Kadir gecesi içerisinde yapılacak en önemli ibadetlerden biri de duadır. Nitekim Hz. Âişe (r.a.), Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e:
“–Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş,
Okunuşu: "Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"
Anlamı: “Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!...” (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)
2- Namaz Kılmak: Namaz, İslam'ın beş şartından biridir. Geriye dönük kaza namazı borcu olanlar bu gecelerde kaza namazı kılarak geceyi değerlendirebilir.
3- Kuran-ı Kerim okumak: Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi içerisinde Kuran-ı Kerim'i okumak anlamaya çalışmak, Allah'ın emir ve yasaklarını kavramaya çalışmak önemlidir.
4. Tevbe ve İstiğfar Etmek: Kadir Gecesi bolca tevbe ve istiğfar getirmek bu anlamlı geceyi değerlendirmek açısından önemlidir.
5. Salat-ü Selam Getirmek: Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) bolca salat ve selam getirmek önemlidir. Nitekim şu hadise şerifte Salat-ü Selam Getirmenin öneminin altı çizilmitşir. “Kıyâmet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salât ü selâm getirenleridir.”
6. Hamd Etmek ve Şükür Halinde Olmak: İslam ile erken yaşlarda tanışıp, böyle anlamlı bir geceyi yaşıyor olabilmemiz adına Allah'a Hamd ve Şükür etmeliyiz.
7. Allah Teala’yı Zikretmek: En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. (A'râf Sûresi) (7) 180. Ayet
8. Sadaka Vermek: Sadaka 4 ana başlıkta toplanabilir. Farz olan Sadaka Zekat olarak bilinmektedir. Fıtır Sadakası her müslümanın vermesi gereken vacip bir sadakadır.
Nafile olan sadakalar kişinin Allah'ın rızasını gözeterek verdiği sadakalar bu kategori altında değerlendirilebilir.
Sadaka-i Cariye: Ölümden sonra da amel defterine sevap yazdıran sadaka olarak adlandırılır. İnsanlığın yararına olan Cami, Çeşme, faydalı ilim ve eser bırakmak sadaka
9. Tefekkür Etmek: Tefekkür, dinimizde önemli bir ibadettir. Tefekkür, günahlarını, mahlukları ve kendini düşünmek Allahü teâlânın yarattığı şeylerden ibret almaktır. Kur’an-ı kerimde iyiler övülürken buyuruluyor ki: (Onlar ayakta iken, otururken, yanları üstüne yatarken hep Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışını inceden inceye düşünürler. “Ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Sen [boş, manasız şeyler yaratmaktan] münezzehsin. Bizi Cehennem azabından koru” derler.) [A. İmran 191]
10. Helalleşmek: Borcun ödenmesi, yükten kurtulmak, düğümü çözmek gibi anlamları taşıyan helâl kelimesinden türetilmiş olan (istihlâl) helalleşme, insanın kul borcundan kurtulması yollarından biri olarak Hz. Peygamber (s.a.s) tarafından tavsiye edilmiştir. Nitekim, bu konuda Rasûlullah (s.a.s) "Kimin uhdesinde (bir din) kardeşinin nefsine, yahud malına tecavüzden doğan bir hak bulunursa, dinar ve dirhem bulunmayan (kıyamet gün gelmez)den evvel bu gün dünyada mazlumdan o hakkı helâl etmesini istesin (yoksa) zâlimin salih ameli bulunursa o amelden zâlimin zulmü miktarınca alınır (da mazluma verilir). Eğer zâlimin hasenâtı bulunmazsa, mazlumun seyyiâtından alınıp, zâlim olana yükletilir" (Tecridî Sarih Tercümesi, VII, 375, 376,1090 nolu Hadis) buyurarak helalleşmenin önemi ve soncu üzerinde durmuştur.
KADİR GECESİ VE RAMAZAN AYI
Kadir Gecesi, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olan çok özel bir gecedir. Ramazan ayının son on gününde aranır ve çoğunlukla 27. gece olarak idrak edilir. Bu gece, Müslümanlar için maneviyatın zirveye ulaştığı, dua ve ibadetle geçirilen müstesna bir zaman dilimidir.
Ramazan ayında ve özellikle Kadir Gecesi'nde yapılan infak, sadaka ve yardımların sevabı kat kat artar. Müminler bu gecede hem yakın çevresine hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye özen gösterir.