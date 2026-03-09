İmamoğlu davasında mahkeme heyetini hedef almıştı: Özgür Özel'e soruşturma

Duruşma salonunda tehditler savuran CHP lideri Özgür Özel.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının mahkeme heyetini hedef alan sözleri nedeniyle' resen soruşturma açıldı. Özel, duruşma salonunda mahkeme heyetini tehdit edip "Yarın kimin kimi yargılayacağı belli olmaz" demişti.
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin 107'si tutuklu, 407 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma, bugün Silivri'de görüldü.
Özel'den mahkeme heyetine tehdit
Özel'den mahkeme heyetine tehdit
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme heyetine parmak sallayarak
"Yarın kimin kimi yargılayacağı belli olmaz"
sözleriyle tehdit etti.
Gündem / Politika
09 Mart, Pazartesi
Özel'in tehdidine soruşturma
Özel'in tehdidine soruşturma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının mahkeme heyetini hedef alan sözleri nedeniyle' resen soruşturma açıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan açıklamada,
"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK'nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
ifadelerine yer verildi.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Özgür Özel
#CHP
#İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü