İmamoğlu davasında mahkeme heyetini hedef almıştı: Özgür Özel'e soruşturma

İmamoğlu davasında mahkeme heyetini hedef almıştı: Özgür Özel'e soruşturma

9/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
Duruşma salonunda tehditler savuran CHP lideri Özgür Özel.
Duruşma salonunda tehditler savuran CHP lideri Özgür Özel.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının mahkeme heyetini hedef alan sözleri nedeniyle' resen soruşturma açıldı. Özel, duruşma salonunda mahkeme heyetini tehdit edip "Yarın kimin kimi yargılayacağı belli olmaz" demişti.

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin 107'si tutuklu, 407 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma, bugün Silivri'de görüldü.

Özel'den mahkeme heyetine tehdit

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme heyetine parmak sallayarak
"Yarın kimin kimi yargılayacağı belli olmaz"
sözleriyle tehdit etti.
09 Mart, Pazartesi

Özel'in tehdidine soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının mahkeme heyetini hedef alan sözleri nedeniyle' resen soruşturma açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan açıklamada,
"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK'nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
ifadelerine yer verildi.
#Özgür Özel
#CHP
#İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü
