CHP’liler yalanın peşinden koştu

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı “çıkar amaçlı suç örgütü” davasında ilk duruşma dün görüldü. 107’si tutuklu, 5’i müşteki olmak üzere toplam 407 sanığın yargılandığı davanın duruşması sırasında yaşanan bir tartışma, salonda kısa süreli gerginliğe neden oldu. Duruşma sırasında sanık avukatlarından Yiğit Gökçehan Koçoğlu, mahkeme başkanına hitaben savunma sıralamasına ilişkin listenin Yeni Şafak’ta yayımlandığını öne sürdü. Bu sözlerin ardından izleyiciler bölümünde bulunan bazı milletvekilleri ve sanık yakınlarının da bulunduğu salonda tepkiler yükseldi. Tartışmaların artması üzerine mahkeme heyeti, izleyici bölümünün boşaltılması talimatını verdi. İzleyicilerin salonu terk etmemesi üzerine heyet duruşmaya ara vererek salondan ayrıldı. Duruşma sırasında ortaya atılan bu asılsız ve yalan bilginin ardından CHP’li milletvekili Mahmut Tanal, CHP Parti Meclis Üyesi Bahadır Erdem başta olmak üzere pek çok CHP’li isimler sosyal medya üzerinden Yeni Şafak’ı ve muhabirimiz Burak Doğan’ı hedef alan paylaşımlar yaptı. Ancak kısa süre içinde Yeni Şafak’ta savunma sıralamasına ilişkin herhangi bir listenin yayımlanmadığının ortaya çıkması üzerine, söz konusu iddialara destek veren paylaşımların bir kısmı sosyal medyadan silindi.

CHP YALAN İDDİAYI SAVUNDU

Duruşma sürecini olumsuz etkilemeye çalışan sanık avukatları her zamanki gibi yalan haberler üzerine kamuoyunu yanıltıyor. Bir sanık avukatının yalan söylemleri üzerine destek paylaşımları yapan CHP’liler, yalanın bayrak taşıyıcısı oldu. CHP’li milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İfade verme sırasını gösteren duruşma listesi avukatlara verilmedi. Ancak aynı liste dün Yeni Şafak’ta yayımlandı. Avukatlar ‘Bu liste gazetede var, neden bize verilmiyor?’ diye sorunca mahkeme duruşmaya ara verip salonun boşaltılmasını istedi” ifadelerini kullandı. Ancak söz konusu listenin Yeni Şafak’ta yayımlanmadığının ortaya çıkmasına rağmen Tanal’ın paylaşımını silmediği görüldü. CHP Parti Meclis Üyesi Bahadır Erdem ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İBB davasında bir hafta boyunca talep edilmesine rağmen son güne kadar avukatlara verilmeyen sanık listesi Yeni Şafak muhabirine veriliyor. AKP Türkiyesinin yargı düzeni” ifadelerini kullanarak hem Yeni Şafak’ı hem de gazetenin muhabirini hedef aldı. CHP, bir sanık avukatının ortaya attığı yalan iddia üzerine savunuculuk yaptı.

ÖNCE PAYLAŞTILAR SONRA SİLDİLER

CHP Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü ve Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, duruşmada bir avukatın savunma sıralama listesinin kendilerine verilmediğini öne sürerek, “Yeni Şafak haber yaptı, Yeni Şafak’a kim sızdırdı?” ifadelerini kullandı. Ertürk ayrıca, hakimin Akın Gürlek’ten talimatlı olduğunu iddia ederek, salonun jandarma tarafından boşaltıldığını belirtti. Bu asılsız iddiayı destekleyen Ertürk’e CHP’li milletvekilleri, meclis üyeleri, gazeteciler ve avukatlar da katıldı. Ancak söz konusu bilginin yalan olduğu ortaya çıktıktan sonra paylaşımlar sosyal medyadan silindi. Bunlar arasında CHP destekli gazeteci Canan Kaya’nın paylaşımı da yer aldı.

YALANIN PEŞİNDE İYİLER DE TAKILDI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ile Seçim İşleri Başkanı Av. Hakan Şeref Olgun da, duruşmada ortaya atılan asılsız iddianın peşinden giden isimler arasında yer aldı. Olgun, İYİ Parti olarak duruşmayı takip ettiklerini belirterek, sanık savunma listesinin avukatlara verilmediğini, ancak Yeni Şafak’ta yayımlandığını iddia etti. Olgun sosyal medya hesabından, “İBB Davası – İlk Gün: İYİ Parti olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının ilk gününü takip ediyoruz. Savunmanın en temel unsurlarından biri olan sanık savunma sırasını gösteren listenin üç gündür avukatlara verilmemesine rağmen Yeni Şafak’ta yayınlanmasının nedenini soruyoruz. Mahkemeden cevap yok. Türkiye Yüzyılı böyle bir şey olamaz” ifadelerini paylaştı.

BU NASIL CİDDİYETSİZLİK?