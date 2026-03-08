Akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam var mı? Benzin ve motorine zam geliyor mu? 8 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları

8 Mart 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkilerken Türkiye’de pompaya yansıyan rakamlar da yeniden gündemde. Peki benzin ne kadar, motorin (mazot) kaç TL oldu, akaryakıta yeni zam veya indirim var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları ve zam beklentisinin detayları…
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle yeniden gündemde. Özellikle ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimin enerji piyasalarında yarattığı baskı, Brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirdi. Bu gelişmeler, Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının yakından takip edilmesine neden oluyor.
Akaryakıta zam beklentisi gündemde
Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündeme gelebilir. Buna göre salı gününden itibaren motorine 2 lira 14 kuruş, benzine ise 1 lira 54 kuruşluk zam ihtimali konuşuluyor.
Ancak Türkiye’de uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında fiyat artışlarının bir bölümü vergi düzenlemeleriyle dengeleniyor. Bu mekanizma sayesinde pompaya yansıyacak artışın motorinde yaklaşık 53 kuruş, benzinde ise 39 kuruş seviyesinde olması bekleniyor.
İstanbul güncel akaryakıt fiyatları
8 Mart 2026 itibarıyla İstanbul’da benzin fiyatları Avrupa ve Anadolu yakasında farklı seviyelerde bulunuyor. Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 59,89 TL olarak ölçülürken, Anadolu Yakası’nda bu rakam 59,73 TL seviyesinde.
Motorin fiyatı ise Avrupa Yakası’nda 64,70 TL, Anadolu Yakası’nda 64,54 TL olarak kaydedildi. LPG fiyatı Avrupa Yakası’nda 30,49 TL olurken Anadolu Yakası’nda 29,89 TL seviyesinde bulunuyor.
Ankara’da akaryakıt fiyatları
Başkent Ankara’da 8 Mart 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatı 60,85 TL olarak satışa sunuluyor. Motorinin litre fiyatı 65,81 TL seviyesinde. LPG fiyatı ise 30,37 TL olarak pompaya yansıyor.
İzmir’de akaryakıt fiyatları
Ege’nin büyük şehirlerinden İzmir’de ise benzin fiyatı 61,13 TL seviyesinde bulunuyor. Motorinin litre fiyatı 66,09 TL olarak ölçülürken LPG fiyatı 30,29 TL seviyesinde satışa sunuluyor.