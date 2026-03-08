Akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam var mı? Benzin ve motorine zam geliyor mu? 8 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıta zam beklentisi gündemde

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündeme gelebilir. Buna göre salı gününden itibaren motorine 2 lira 14 kuruş, benzine ise 1 lira 54 kuruşluk zam ihtimali konuşuluyor.





Ancak Türkiye’de uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında fiyat artışlarının bir bölümü vergi düzenlemeleriyle dengeleniyor. Bu mekanizma sayesinde pompaya yansıyacak artışın motorinde yaklaşık 53 kuruş, benzinde ise 39 kuruş seviyesinde olması bekleniyor.