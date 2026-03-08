Emekli banka promosyonu Mart 2026: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel emekli maaş promosyonları

2026 Mart itibarıyla emekli maaşı promosyonu kampanyaları bankalar arasında rekabeti artırdı. Özel bankalar ek kampanyalarla ödemeleri 30 bin TL seviyesine kadar çıkarırken kamu bankaları da promosyon tutarlarını güncelledi. Emekliler, maaşlarını taşıyarak farklı bankaların sunduğu nakit promosyon ve ek ödül fırsatlarından yararlanabiliyor.
Emekli maaşı promosyonu 2026 Mart kampanyaları emeklilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. SGK emeklilerine yönelik promosyon teklifleri bankalar arasında rekabeti artırırken, bazı özel bankalar ek kampanyalarla toplam ödemeleri 30 bin TL seviyesine kadar çıkarıyor. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emekliler, güncel promosyon tutarlarını ve bankaların sunduğu şartları yakından takip ediyor.
SGK kapsamında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt ederek promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Yeni emekli olanlar ve EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar da bu kampanyalara başvurabiliyor. Mevcut sözleşmesi bulunan emekliler ise önceki promosyon ödemesini iade ederek başka bir bankaya geçiş yapabiliyor.
Özel bankalarda promosyon yarışı
Özel bankalar emekli maaşı promosyonu konusunda en yüksek rakamları sunan kurumlar arasında yer alıyor. Kampanyalarda nakit ödeme yanında otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve çeşitli bankacılık ürünlerine bağlı ek kazançlar da bulunuyor.
Akbank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 15 bin TL’ye kadar promosyon sunarken, fatura talimatı, kredi kartı harcamaları ve davet kampanyalarıyla toplam kazanç 30 bin TL seviyesine ulaşabiliyor.
ING ise maaş tutarına bağlı olarak 15 bin TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon sağlıyor. Ek kampanyalarla birlikte toplam ödeme 28 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Yapı Kredi de benzer şekilde 15 bin TL’ye kadar temel promosyon ödemesi yaparken, ek bankacılık ürünleri ve kampanyalarla toplam avantajın 30 bin TL’ye ulaşabildiğini duyurdu.
QNB Finansbank’ta ise emekli maaşını bankaya taşıyanlara 20 bin TL’ye kadar nakit promosyon verilirken, otomatik ödeme talimatı ve bazı bankacılık işlemleriyle toplam kazanç 31 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyor.
Maaş bandına göre promosyon ödemeleri
Bazı bankalar promosyon ödemelerini emekli maaşı tutarına göre belirliyor. Bu sistemde maaş arttıkça verilen promosyon miktarı da yükseliyor.
Garanti BBVA, maaşı 10 bin TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10-15 bin TL arası maaş alanlara 10 bin TL, 15-20 bin TL arası maaş alanlara 12.500 TL ve 20 bin TL üzeri maaş alanlara 15 bin TL nakit promosyon veriyor. Ek kampanyalarla toplam avantaj 25 bin TL’ye yaklaşabiliyor.
TEB ise maaş bandına göre 12 bin TL’ye kadar ana promosyon ve 9 bin TL ek ödeme ile toplamda 21 bin TL’ye varan fırsat sunuyor.
DenizBank’ta ise temel promosyon 12 bin TL’ye kadar çıkarken, otomatik ödeme talimatı ve kredi kartı kullanımı gibi ek koşullarla toplam ödeme 27 bin TL’ye ulaşabiliyor.
Kamu bankalarında güncel promosyon tutarları
Kamu bankaları da emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını sürdürüyor. Bu bankalarda promosyon tutarları genellikle maaş bandına göre belirleniyor.
Ziraat Bankası ve Halkbank, maaş tutarına bağlı olarak 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler en yüksek promosyon diliminden yararlanabiliyor.
VakıfBank ise maaş aralığına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon sunuyor. Ayrıca Troy Emekli kredi kartı kullanan müşterilere ek harcama kampanyalarıyla toplam kazancın artırılabildiği belirtiliyor.
İş Bankası da Mart 2026 kampanyası kapsamında maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon sözleşmesini yenileyen emeklilere promosyon fırsatı sunan bankalar arasında yer alıyor.
En yüksek promosyon hangi bankada?
2026 Mart kampanyalarında en yüksek emekli promosyonu veren bankalardan biri QNB olarak öne çıkıyor. Banka, emekli maaşını kendisine taşıyan ve maaşını 3 yıl boyunca QNB üzerinden alma taahhüdü veren SGK emeklilerine toplamda 31.000 TL’ye varan promosyon sunuyor.
Promosyon tutarı emeklinin maaş bandına göre değişirken, ana nakit ödeme 20 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve bazı bankacılık ürünleri gibi ek kampanyalarla birlikte toplam kazanç 31 bin TL seviyesine kadar yükseliyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını bankaya taşıması ve 36 ay boyunca aynı bankadan maaş alma sözleşmesi imzalaması gerekiyor. Bankalar arası promosyon rekabetinin artmasıyla birlikte özellikle özel bankaların sunduğu ek kampanyalar, toplam promosyon tutarını önemli ölçüde yükseltmiş durumda