Emekli banka promosyonu Mart 2026: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel emekli maaş promosyonları

Emekli maaşı promosyonu 2026 Mart kampanyaları emeklilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. SGK emeklilerine yönelik promosyon teklifleri bankalar arasında rekabeti artırırken, bazı özel bankalar ek kampanyalarla toplam ödemeleri 30 bin TL seviyesine kadar çıkarıyor. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emekliler, güncel promosyon tutarlarını ve bankaların sunduğu şartları yakından takip ediyor.





SGK kapsamında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt ederek promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Yeni emekli olanlar ve EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar da bu kampanyalara başvurabiliyor. Mevcut sözleşmesi bulunan emekliler ise önceki promosyon ödemesini iade ederek başka bir bankaya geçiş yapabiliyor.