Ziraat Türkiye Kupası ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Çeyrek final maçları ne zaman? İşte takvim

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının tamamlanmasıyla gözler çeyrek final kura çekimine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurusuna göre çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura, 11 Mart’ta İstanbul’da yapılacak. Futbolseverler, Türkiye Kupası kura çekimi saati ve çeyrek final eşleşmelerinin nasıl oluşacağını merak ediyor.
ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Kura çekimiyle birlikte çeyrek final eşleşmeleri ve olası yarı final yolu da netlik kazanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar
Grup maçlarının ardından Türkiye Kupası’nda son sekize kalan takımlar belli oldu. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi Türk futbolunun önde gelen ekiplerinin yanı sıra Samsunspor, Konyaspor ve Alanyaspor da çeyrek final bileti aldı.
Gruplarda ilk iki sırayı elde eden takımlar ile en iyi iki üçüncü ekip, çeyrek final etabında mücadele etme hakkı kazandı.
Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
Kura çekiminin ardından Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri ve takımların yarı final yolu da netleşmiş olacak.