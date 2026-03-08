Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Çeyrek final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Çeyrek final maçları ne zaman?

22:008/03/2026, Pazar
Ziraat Türkiye Kupası ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Çeyrek final maçları ne zaman? İşte takvim
Ziraat Türkiye Kupası ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Çeyrek final maçları ne zaman? İşte takvim

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının tamamlanmasıyla gözler çeyrek final kura çekimine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurusuna göre çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura, 11 Mart’ta İstanbul’da yapılacak. Futbolseverler, Türkiye Kupası kura çekimi saati ve çeyrek final eşleşmelerinin nasıl oluşacağını merak ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçlarının sona ermesiyle birlikte çeyrek final aşamasına yükselen takımlar netleşti. Futbolseverlerin gündeminde şimdi ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorusu var. Türkiye Futbol Federasyonu, çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belirleneceği kura tarihini ve saatini açıkladı.

ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekimi
11 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te
gerçekleştirilecek. Kura organizasyonu, İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Oditoryumu’nda kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılacak.

Kura çekimiyle birlikte çeyrek final eşleşmeleri ve olası yarı final yolu da netlik kazanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar

Grup maçlarının ardından Türkiye Kupası’nda son sekize kalan takımlar belli oldu. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi Türk futbolunun önde gelen ekiplerinin yanı sıra Samsunspor, Konyaspor ve Alanyaspor da çeyrek final bileti aldı.

Gruplarda ilk iki sırayı elde eden takımlar ile en iyi iki üçüncü ekip, çeyrek final etabında mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları
21, 22 ve 23 Nisan
tarihlerinde oynanacak. Bu turu geçen takımlar yarı finale yükselerek kupada finale bir adım daha yaklaşacak.

Kura çekiminin ardından Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri ve takımların yarı final yolu da netleşmiş olacak.

