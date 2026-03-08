Ordu'da yarın okullar tatil mi? 9 Mart Ordu'da kar tatili var mı? Valilik açıklaması

Ordu’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitim faaliyetlerine ara verildi. Ordu Valiliği, 9 Mart Pazartesi günü Gürgentepe ilçesinde tüm okulların tatil edildiğini, Gölköy ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrenciler için eğitime ara verildiğini duyurdu.

Gürgentepe’de tüm okullar tatil edildi

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre olumsuz hava şartları sebebiyle Gürgentepe ilçesindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretim bir günlüğüne durduruldu. Kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanmanın öğrenciler için risk oluşturabileceği değerlendirilerek bu kararın alındığı belirtildi.

Karar kapsamında ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kurslar ile halk eğitimi merkezlerinde de 9 Mart Pazartesi günü faaliyet yapılmayacak.

Gölköy’de taşımalı eğitime ara verildi

Ordu Valiliği açıklamasında, Gölköy ilçesinde ise yalnızca taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrenciler için eğitime ara verildiği bildirildi. İlçede diğer öğrenciler için eğitim faaliyetlerinin devam edeceği ifade edildi.

Kamu personeline idari izin düzenlemesi

Valilik ayrıca eğitime tamamen ara verilen ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan bazı personel için idari izin uygulanacağını açıkladı. Buna göre hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreş veya anaokuluna giden anneler aynı gün idari izinli sayılacak.