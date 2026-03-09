9 Mart Kabine Toplantısı gündemi... Ramazan Bayramı tatil süresi uzatılacak mı, 9 gün olur mu? 2026 Bayram tatili 9 gün mü sürecek?

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca çalışan ve öğrenci bayram tatilinin süresini merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart’ta başlayacak. Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı ise bugün Beştepe’nde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında netlik kazanabilir.
Milyonlarca memur ve özel sektör çalışanının gündeminde Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusu yer alıyor. Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı bugün Beştepe’nde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda ele alınabilecek başlıklar arasında bulunuyor.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 Ramazan ayı 19 Şubat ile 19 Mart arasında idrak edilecek. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:
- 19 Mart 2026 Perşembe arife
- 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. günü
- 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. günü
- 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. günü
2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Şu anda resmi tatil takvimine göre Ramazan Bayramı tatili üç gün olacak. Tatilin 9 güne tamamlanıp tamamlanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yok. Ancak bu sene hafta sonuna doğru başlayan bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle 9 günlük tatil zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.
2025 yılında Ramazan Bayramı’nın resmi tatil süresi arife günü ile birlikte toplam 3,5 gün olarak uygulandı. 29 Mart 2025 Cumartesi günü arife olması nedeniyle yarım gün tatil sayılırken, bayramın birinci günü 30 Mart Pazar, ikinci günü 31 Mart Pazartesi ve üçüncü günü ise 1 Nisan Salı gününe denk geldi. Ancak kamu çalışanları için verilen idari izinlerle bayram tatili uzatıldı ve hafta sonlarıyla birleştirilerek toplamda 9 günlük bir tatil oluştu. Böylece Ramazan Bayramı tatili 29 Mart’tan başlayarak 6 Nisan’a kadar devam etti.