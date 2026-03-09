Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Muğla 6.417 konut kura sonuçları 2026: Asil ve yedek hak sahipleri belli oldu! e-Devlet TOKİ Muğla kura sonuçları sorgulama sayfası

TOKİ Muğla 6.417 konut kura sonuçları 2026: Asil ve yedek hak sahipleri belli oldu! e-Devlet TOKİ Muğla kura sonuçları sorgulama sayfası

17:459/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ Muğla kura sonuçları 9 Mart 2026 itibarıyla açıklandı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla’da yapılacak 6.417 konut için hak sahipleri noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Peki Muğla TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır, asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir? e-Devlet ve TOKİ resmi sitesi üzerinden isim sorgulama ekranına nasıl ulaşılacağı merak ediliyor.

TOKİ Muğla kura sonuçları 9 Mart 2026 Pazartesi günü yapılan çekilişin ardından netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla’da yapılacak 6.417 konutun hak sahipleri belirlenmiş oldu. Çekilişler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirildi.

Muğla’da sosyal konut projesinde kura heyecanı


Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlayan TOKİ projesinin Muğla ayağında kura süreci tamamlandı. Başvuruların ardından yapılan çekilişle Muğla merkez başta olmak üzere Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde inşa edilecek konutların hak sahipleri belirlendi.


Proje kapsamında Muğla genelinde toplam 6 bin 417 konut yapılacak. Konutlar 1+1 ve 2+1 tiplerinde planlanırken, hak sahiplerine yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkânı sunulacak.


Kura sonuçları nereden sorgulanır?


Kura çekiminin tamamlanmasının ardından TOKİ Muğla kura sonuçları ve asil-yedek hak sahipleri listesi iki farklı kanal üzerinden öğrenilebiliyor.


Vatandaşlar sonuçlara:


TOKİ’nin resmi internet sitesi (https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari)


e-Devlet Kapısı (https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama)


üzerinden erişebiliyor. Adaylar T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İÇİN YIKLAYINIZ


Muğla’da yapılacak konutların ilçe dağılımı


Sosyal konut projesi kapsamında Muğla’nın farklı ilçelerinde binlerce konut inşa edilecek. İlçelere göre planlanan konut sayıları şu şekilde:


Merkez: 5.400


Bodrum: 500


Fethiye: 150


Kavaklıdere: 50


Köyceğiz: 42


Milas: 200


Seydikemer: 75

Konut teslimleri ne zaman başlayacak?


Proje kapsamında konutların ihale ve inşa sürecinin ilerleyen aylarda başlaması planlanıyor. TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Muğla’daki sosyal konutların teslimatlarının 2027 yılı Mart ayından itibaren kademeli olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Hak sahipleri sözleşme işlemlerinin ardından taksit ödemelerine sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak.

#toki̇
#muğla
#toki̇ muğla
#kura sonuçları
#toki̇ kura sonuçları
#500 bin sosyal konut projesi
#sosyal konut
#e-devlet
#asil hak sahipleri
#konut kura çekilişi
#yedek hak sahipleri
#toki̇ sonuç sorgulama
#noter huzurunda kura
#Toki muğla kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 9 Mart 2026 günün maç programı