TOKİ Muğla 6.417 konut kura sonuçları 2026: Asil ve yedek hak sahipleri belli oldu! e-Devlet TOKİ Muğla kura sonuçları sorgulama sayfası

Muğla’da sosyal konut projesinde kura heyecanı





Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlayan TOKİ projesinin Muğla ayağında kura süreci tamamlandı. Başvuruların ardından yapılan çekilişle Muğla merkez başta olmak üzere Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde inşa edilecek konutların hak sahipleri belirlendi.





Proje kapsamında Muğla genelinde toplam 6 bin 417 konut yapılacak. Konutlar 1+1 ve 2+1 tiplerinde planlanırken, hak sahiplerine yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkânı sunulacak.