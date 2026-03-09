TOKİ Muğla 6.417 konut kura sonuçları 2026: Asil ve yedek hak sahipleri belli oldu! e-Devlet TOKİ Muğla kura sonuçları sorgulama sayfası

TOKİ Muğla kura sonuçları 9 Mart 2026 itibarıyla açıklandı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla’da yapılacak 6.417 konut için hak sahipleri noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Peki Muğla TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır, asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir? e-Devlet ve TOKİ resmi sitesi üzerinden isim sorgulama ekranına nasıl ulaşılacağı merak ediliyor.
TOKİ Muğla kura sonuçları 9 Mart 2026 Pazartesi günü yapılan çekilişin ardından netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla’da yapılacak 6.417 konutun hak sahipleri belirlenmiş oldu. Çekilişler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirildi.
Muğla’da sosyal konut projesinde kura heyecanı
Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlayan TOKİ projesinin Muğla ayağında kura süreci tamamlandı. Başvuruların ardından yapılan çekilişle Muğla merkez başta olmak üzere Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde inşa edilecek konutların hak sahipleri belirlendi.
Proje kapsamında Muğla genelinde toplam 6 bin 417 konut yapılacak. Konutlar 1+1 ve 2+1 tiplerinde planlanırken, hak sahiplerine yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkânı sunulacak.
Kura sonuçları nereden sorgulanır?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından TOKİ Muğla kura sonuçları ve asil-yedek hak sahipleri listesi iki farklı kanal üzerinden öğrenilebiliyor.
Vatandaşlar sonuçlara:
TOKİ’nin resmi internet sitesi (https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari)
e-Devlet Kapısı (https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama)
üzerinden erişebiliyor. Adaylar T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.
TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İÇİN YIKLAYINIZ
Muğla’da yapılacak konutların ilçe dağılımı
Sosyal konut projesi kapsamında Muğla’nın farklı ilçelerinde binlerce konut inşa edilecek. İlçelere göre planlanan konut sayıları şu şekilde:
Merkez: 5.400
Bodrum: 500
Fethiye: 150
Kavaklıdere: 50
Köyceğiz: 42
Milas: 200
Seydikemer: 75
Konut teslimleri ne zaman başlayacak?
Proje kapsamında konutların ihale ve inşa sürecinin ilerleyen aylarda başlaması planlanıyor. TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Muğla’daki sosyal konutların teslimatlarının 2027 yılı Mart ayından itibaren kademeli olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Hak sahipleri sözleşme işlemlerinin ardından taksit ödemelerine sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak.