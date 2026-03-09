Emekli bayram ikramiyesi 2026: Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Zam var mı? İşte son dakika gelişmeler

Ramazan Bayramı yaklaşırken Türkiye’de milyonlarca emekli vatandaşın gündeminde bayram ikramiyesi var. 2026 yılı için emekli bayram ikramiyesinin ödeme takvimi merak edilirken, ikramiyelere zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklama da geldi. Kabine toplantısı öncesinde gözler ödeme tarihine ve resmi duyuruya çevrilmiş durumda.
Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyonu aşkın emekli vatandaş, 2026 emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde verilen emekli ikramiyeleri için bu yıl da gözler Ankara’da yapılacak Kabine Toplantısı’na çevrildi.
Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?
2026 yılı Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerine artış yapılıp yapılmayacağı merak edilen başlıkların başında geliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, mevcut yasa teklifinde bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik bir düzenleme bulunmadığını belirtti.
Güler, ikramiyelerde artış yapılabilmesi için ek kaynak oluşturulması gerektiğini vurgulayarak mevcut şartlarda böyle bir çalışmanın gündemde olmadığını ifade etti. Bu açıklamayla birlikte 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinde artış yapılmayacağı yönündeki beklenti güç kazandı.
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyeleri geçmiş yıllarda olduğu gibi yine bayramdan kısa süre önce emeklilerin hesaplarına aktarılacak. 2025 yılında ödemeler Ramazan Bayramı’ndan yaklaşık bir hafta önce başlamıştı.
Bu yıl ise 2026 Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerin 9-18 Mart 2026 tarihleri arasında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ödenmesi bekleniyor.
Ödemeler nasıl yapılacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, emeklilerin maaş aldığı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Ödeme takvimi ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen şekilde tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak uygulanacak.
Ramazan Bayramı’nın 20 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek olması nedeniyle, ikramiye ödemelerinin bayram öncesinde tamamlanması planlanıyor.