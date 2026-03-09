Emekli bayram ikramiyesi 2026: Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Zam var mı? İşte son dakika gelişmeler

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyeleri geçmiş yıllarda olduğu gibi yine bayramdan kısa süre önce emeklilerin hesaplarına aktarılacak. 2025 yılında ödemeler Ramazan Bayramı’ndan yaklaşık bir hafta önce başlamıştı.





Bu yıl ise 2026 Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerin 9-18 Mart 2026 tarihleri arasında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ödenmesi bekleniyor.