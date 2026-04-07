Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Başbakanı Sanchez telefonda görüştü: Gündem barış ve iş birliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

"İki ülke arasındaki ilişkiler güçlenerek sürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle savunma alanı başta olmak üzere birçok alanda güçlenerek sürdüğünü ve bu dayanışmanın her iki ülke halkı tarafından da memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Erdoğan, ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınmasının hedeflendiğini vurguladı.

"Vicdan sahibi herkes barışı sahiplenmeli"

Bölgesel gelişmelere de değinen Erdoğan, İran’a yönelik topyekûn yıkım hedefli yaklaşımları tasvip etmediklerini belirtirken, İran’ın bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmadıklarını dile getirdi. Erdoğan, vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi ve diplomasiye odaklanması gerektiğini ifade etti.

"Barış odaklı temaslar daha ciddi şekilde ele alınmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de ve diğer yerlerdeki hukuk tanımazlığının önüne geçilmemesi durumunda, bölgenin barışa hasret kalmaya devam edeceğini de belirtti.

Erdoğan, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için müzakerelerin yeniden canlandırılmasının ve barış odaklı temasları uluslararası camianın daha ciddi şekilde ele almasının mühim olduğunu ifade etti.







