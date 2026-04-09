Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı kararı

09:069/04/2026, Perşembe
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. 14 yeni isim hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında Burak Deniz ve Norm Ender'in de olduğu öğrenildi.

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı.

14 isme gözaltı kararı

Soruşturmada 14 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen isimler:

1-Hafsanur SANCAKTUTAN

2-Emir Can İĞREK

3-Somer SİVRİOĞLU

4-Serra PİRİNÇ

5-Ogün ALİBAŞ

6-Utku ÜNSAL

7-Sinem Özenç ÜNSAL

8-Elif Büşra PEKİN

9-Ahsen EROĞLU

10-Burak DENİZ

11-Mert DEMİR

12-Emre (FEL) ÖZTÜRK

13-Ender EROĞLU

14-Enes GÜLER


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
ÖTV’siz Araç Alımında Yeni Dönem: 10 Yılda Bir ve "Yerli Şartı" Hangi otomobil-araçlar alınabilir? İşte %40 ÖTV kapsamına giren araçlar ve modeller