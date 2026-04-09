Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı kararı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. 14 yeni isim hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında Burak Deniz ve Norm Ender'in de olduğu öğrenildi.
İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı.
14 isme gözaltı kararı
Soruşturmada 14 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen isimler:
1-Hafsanur SANCAKTUTAN
2-Emir Can İĞREK
3-Somer SİVRİOĞLU
4-Serra PİRİNÇ
5-Ogün ALİBAŞ
6-Utku ÜNSAL
7-Sinem Özenç ÜNSAL
8-Elif Büşra PEKİN
9-Ahsen EROĞLU
10-Burak DENİZ
11-Mert DEMİR
12-Emre (FEL) ÖZTÜRK
13-Ender EROĞLU
14-Enes GÜLER