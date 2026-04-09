Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı kararı

09:069/04/2026, Perşembe
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu (Norm Ender) ve Enes Güler'in de yer aldığı 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri şu şekilde:

  • Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler.

Yapılan arama ve el koyma işlemleri kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olarak arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

