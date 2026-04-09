İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.