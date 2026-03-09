APP PLAKA NORMAL PLAKA FARKLARI! 140.000 TL para cezası uygulanacak! APP Plaka nedir, nasıl anlaşılır?

Trafik denetimlerinde sıkça gündeme gelen APP plaka kullanımı için yeni uyarılar yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından sürücüler, APP plakanın ne olduğu, nasıl anlaşılacağı ve standart plakalardan farklarının neler olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle 2026 yılı için uygulanacak APP plaka cezası en çok merak edilen konular arasında yer aldı.