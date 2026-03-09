Yeni Şafak
TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE| 9 Mart 2026 TOKİ Muğla 6 bin 417 konut kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?

10:299/03/2026, Pazartesi
Muğla'da sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar için kura günü geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Muğla'nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde toplam 6 bin 417 konut inşa edecek. Kura çekimi 9 Mart 2026 Pazartesi günü (bugün) yapılacak. 9 Mart 2026 TOKİ Muğla 6 bin 417 konut kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Muğla kura çekimi canlı izle linki ve kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Muğla’da yapılacak 6 bin 417 konut için kura çekimi, 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11:00’de düzenlenecek. Hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş TOKİ’nin resmi YouTube hesabından canlı izlenebilecek; kura sonrası asil ve yedek listeler sonuç sorgulama ekranlarında ilan edilecek.

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?


TOKİ Muğla Sosyal konut projesi için hak sahipliği kuraları 9 Mart 2026 (Bugün) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak. Kura çekimi saat 11.00'de YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.


 TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE


TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Muğla kura sonuçları, aynı gün TOKİ'nin resmi sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

Kesinleşen isim listeleri, noter onayının ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile hak sahipliğini kontrol edebilecek.

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)





MUĞLA'NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ, Muğla'nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde toplam 6 bin 417 konut inşa edecek.

