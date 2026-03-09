AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı: 2026 AÖL 2. dönem yazılı sınavları ne zaman yapılacak? İşte tarihler

Açık Öğretim Kurumları kapsamında eğitim alan öğrenciler için AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri 9 Mart 2026 itibarıyla yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın organize ettiği sınavlara katılacak adaylar, sınav yerlerini gösteren fotoğraflı belgelerini MEB’in resmi öğrenci giriş sistemlerinden temin edebilecek.

Sınav giriş belgeleri nereden alınır?

Açık öğretim ortaokulunda kayıtlı öğrenciler sınav giriş belgelerine aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden ulaşabiliyor. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav belgelerini indirebiliyor.

Adayların sınava katılırken sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Belgesi bulunmayan öğrenciler sınav salonlarına alınmayacak.

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek.

Sınav programı şöyle:

1. oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi – 10.00

2. oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi – 14.00

3. oturum: 15 Mart 2026 Pazar – 10.00

Sınavlar Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde eş zamanlı olarak yapılacak.

Sınava girerken hangi belgeler gerekli?

Adayların sınav salonuna girebilmesi için fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte T.C. kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesini ibraz etmesi gerekiyor.

Geçerli kimlik belgeleri arasında şunlar yer alıyor:

T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi

Geçerliliği devam eden pasaport

KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı

Bu belgelerden herhangi biri yanında bulunmayan adayların sınava katılmasına izin verilmeyecek.

AÖL sınav değerlendirmesi nasıl yapılacak?

Açık öğretim yazılı sınavlarında puanlama 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. Değerlendirme, doğru cevap sayısının toplam soru sayısına oranlanmasıyla belirlenecek. Yanlış cevaplar puan hesaplamasında dikkate alınmayacak.