9 Mart 2026 Pazartesi günü meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak listeleniyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye genelinde yaşanan sarsıntıların yer aldığı 9 Mart AFAD/Kandilli son depremler listesi ve tüm detaylar...
AFAD verilerine göre Denizli Buldan'da saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Manisa'dan da hissedildi. Depremin ardından da artçılar oluştu. Yurdun farklı bölgelerinde ard arda depremler meydana geliyor. Bulundukları bölgede sarsıntıları hisseden vatandaşlar son dakika deprem bilgisini araştırıyor. Gün içinde olan tüm depremler AFAD ve Kandilli verilerine anbean yansıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? Bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? 9 Mart 2026 Pazartesi gününe ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ekranı bilgileri...
9 MART 2026 DEPREM Mİ OLDU?
AFAD Denizli'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Bursa dahil çevre illerden de hissedildi.
AFAD verilerine göre Denizli Buldan'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
DENİZLİ'DE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Manisa'dan da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD verilerine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen deprem saat 09.21'de meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Öte yandan deprem Manisa başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
Denizli Valisinden deprem açıklaması
Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Buldan ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmaları başlattıklarını söyledi.
Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 09.21'de Buldan merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.
Kentte depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini vurgulayan Köşger, bölgede tarama çalışmaları başlattıklarını belirtti.
Köşger, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu söyledi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.