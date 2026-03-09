Bugün Ramazan'ın kaçı? Ramazan’ın bitmesine kaç gün kaldı? 9 Mart 2026 Ramazan sayacı

2026 Ramazan ayı devam ediyor. İslam’ın beş şartından birisi olan oruç ibadeti de Milyonlarca Müslüman tarafından yerine getiriliyor. “Bugün orucun kaçıncı günü?” sorusu da bu nedenle araştırılıyor. 2026 yılı dini takvimine göre on bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl Şubat ayının ortasında kapımızı çaldı ve mart ayında sona erecek.