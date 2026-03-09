Ramazan ayı, 19 Şubat itibarıyla başladı. Ramazan ayı boyuncu oruç ibadetini yerine getirenler, her gün olduğu gibi bugün de orucun kaçıncı günü, sorusuna yanıt aramaya başladı. Ramazan ayı; sabrın, paylaşmanın ve manevi arınmanın ayıdır. Ramazan Bayramı ile birlikte oruç ibadeti sona ererken, üç günlük bayram coşkusu yaşanacak. Peki, Bugün Ramazan'ın kaçı? Ramazan’ın bitmesine kaç gün kaldı? 9 Mart 2026 Ramazan sayacı
2026 Ramazan ayı devam ediyor. İslam’ın beş şartından birisi olan oruç ibadeti de Milyonlarca Müslüman tarafından yerine getiriliyor. “Bugün orucun kaçıncı günü?” sorusu da bu nedenle araştırılıyor. 2026 yılı dini takvimine göre on bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl Şubat ayının ortasında kapımızı çaldı ve mart ayında sona erecek.
Bugün Ramazan'ın kaçı? (9 Mart 2026)
Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat Perşembe günü tutulan ilk oruç ile birlikte başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı dini takvimine göre; 9 Mart Pazartesi günü itibarıyla Ramazan'ın 19. orucu tutuluyor.
Bayrama kaç gün var?
Ramazan Bayramı'na 10 gün kaldı. Milyonlarca Müslüman 20 Mart Cuma günü Ramazan Bayramı'nın 1. gününü eda edecek.
Ramazan Bayramı tarihleri 2026
19 Mart 2026 Perşembe Arefe günü
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün
Bayram tatili kaç gün?
19 Mart 2026 Perşembe günü arife nedeniyle öğleden sonra başlayan ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona eren Ramazan Bayramı tatili, takvim düzenine göre oldukça avantajlı bir şekilde uzatılabiliyor. Bayram haftasında pazartesi, salı, çarşamba günleri ile arife gününün yarım günü olmak üzere toplam 3,5 gün izin alan çalışanlar, resmi tatillerle birleştirerek 9 günlük kesintisiz bir bayram tatiline çıkma imkânına sahip oluyor. Böylece Ramazan Bayramı, hem dinlenmek hem de aile ziyaretleri için uzun bir tatil fırsatına dönüşüyor.
81 ilin iftar vakitleri bilgisine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayarak bulunduğunuz ili seçebilirsiniz;