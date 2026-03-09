ADI İLK KEZ 2005'TE GÜNDEME GELDİ





Ali Hamaney’in bütün oğulları din adamı kıyafeti giymektedir ve dini eğitim almıştır. Ancak kişisel yaşamlarına ilişkin bilgiler oldukça sınırlıdır. İran medyası, Hamaney’in çocuklarının devlet görevi üstlenmediğini ve daha çok dini araştırmalarla meşgul olduklarını yazmaktadır.

Mücteba Hamaney’in adı siyasette ilk kez 2005 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında gündeme geldi.

O dönemde adaylardan Mehdi Kerrubi, Ali Hamaney’e yazdığı bir mektupta oy sayımının son saatlerinde 'hile' yapıldığını ileri sürmüştür. Kerrubi, halk oylarının İçişleri Bakanlığı’nın yasal süreci yerine bazı güç merkezlerinin ve etkili kişilerin tercihine göre yönlendirildiğini ifade etmiştir.





'O BENİM OĞLUM DEĞİL'





Kerrubi mektubunda Mücteba Hamaney’in seçimlerde etkili olduğuna dair iddialara da değinmiş ve "Sayın oğlunuz Ağa Seyyid Mücteba’nın adaylardan birini desteklediğine dair haberler yayımlandı. Bu haberlerin yaygınlaşması beni endişelendirdi" ifadelerini kullanmıştır.

Kerrubi ayrıca, bir kişinin Ali Hamaney’e "Oğlunuz 'falan adayı' destekliyor" dediğini ve Hamaney’in buna "O benim oğlum değil, Ağa’dır" şeklinde yanıt verdiğinin kendisine aktarıldığını yazmıştır. Kerrubi, söz konusu desteğin Mücteba Hamaney’in kişisel görüşü olduğunu belirtmiştir.

Mektubunun devamında Kerrubi, ülkede kriz çıkmasına izin verilmeyeceğine dair kendisine verilen sözlü mesajı hatırlatarak seçimlere müdahalenin ülke için en tehlikeli krizlerden biri olabileceği uyarısında bulunmuştur.







