Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı: Hastaneye kaldırıldı

Türkiye U21 Milli Futbol Takımı’nda korku dolu anlar yaşandı. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan karşılaşması sırasında bir anda yere yığıldı.
Saha kenarında yaşanan bu beklenmedik gelişme sonrası maç durdurulurken, sağlık ekipleri hızla müdahalede bulundu.
Kısa süre içinde sahaya giren ambulansla birlikte genç teknik adamın ilk müdahalesi gerçekleştirildi. Hastaneye kaldırılan Egemen Korkmaz'ın bilincinin yerinde olduğu aktarıldı.
"Ümit Millî Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır.
Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."