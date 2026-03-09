Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
YÖKDİL soru ve cevap anahtarı kitapçığı 2026! YÖKDİL/1 sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL soru ve cevap anahtarı kitapçığı 2026! YÖKDİL/1 sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

10:309/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı YÖKDİL 2026-YÖKDİL/1 oturumu bugün gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar şimdi de soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmaya başladı. Gözler, sınava ilişkin dokümanları paylaşacak olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yapacağı açıklamaya çevrildi.

2026 yılının ilk YÖKDİL oturumu bugün tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için YÖKDİL soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF dosyasının yayımlanmasını bekliyor. Adayların merak ettiği dokümanların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından erişime açılması bekleniyor.

YÖKDİL SORU KİRAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8 Mart Pazar günü düzenlenen YÖKDİL/1 sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

YÖKDİL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u ÖSYM duyurusu ile ilan ediliyor. Soru ve cevap anahtarı yapılan açıklama ile ÖSYM.gov.tr üzerinden görüntülenebiliyor.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre YÖKDİL sınav sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde ÖSYM'ninn sonuç sayfası üzerinden açıklanacak.

#YÖKDİL
#yökdil cevap anahtarı
#yökdil soru ve cevapları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: 4000 TL emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar olacak?