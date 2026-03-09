YÖKDİL soru ve cevap anahtarı kitapçığı 2026! YÖKDİL/1 sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 yılının ilk YÖKDİL oturumu bugün tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için YÖKDİL soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF dosyasının yayımlanmasını bekliyor. Adayların merak ettiği dokümanların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından erişime açılması bekleniyor.