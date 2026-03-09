YÖKDİL soru ve cevap anahtarı kitapçığı 2026! YÖKDİL/1 sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı YÖKDİL 2026-YÖKDİL/1 oturumu bugün gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar şimdi de soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmaya başladı. Gözler, sınava ilişkin dokümanları paylaşacak olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yapacağı açıklamaya çevrildi.
2026 yılının ilk YÖKDİL oturumu bugün tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için YÖKDİL soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF dosyasının yayımlanmasını bekliyor. Adayların merak ettiği dokümanların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından erişime açılması bekleniyor.
YÖKDİL SORU KİRAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8 Mart Pazar günü düzenlenen YÖKDİL/1 sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.
YÖKDİL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u ÖSYM duyurusu ile ilan ediliyor. Soru ve cevap anahtarı yapılan açıklama ile ÖSYM.gov.tr üzerinden görüntülenebiliyor.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre YÖKDİL sınav sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde ÖSYM'ninn sonuç sayfası üzerinden açıklanacak.