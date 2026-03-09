Nevruz Bayramı resmi tatil oldu mu? 21 Mart resmi tatil ilan edildi mi? Nevruz için Meclis’te son durum

Nevruz nedir, nasıl kutlanır?





Dünyadaki birçok toplulukta farklı inanışlarla çeşitli adlar altında şenliklere konu olan Nevruz, Türk dünyasında da "Göktürkler'in Ergenekon'dan çıkışı'' ve ''12 Hayvanlı Türk Takvimi'nde yeni yılın başlangıcı'' olarak 5 bin yıldan bugüne kutlanıyor. Türk devletlerinin yanısıra başta İran olmak üzere İslam ülkelerinde, Uzakdoğu'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın pekçok bölgesindeki topluluklar, gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart'ta çeşitli isimler altında kutlamalar düzenliyor. Kimi topluluklar, bu günü Allah'ın dünyayı yarattığı gün, kimileri Nuh Peygamber'in yere ilk ayak bastığı gün, kimileri ise ilk insanın yaratıldığı gün olarak kutlarken, kimi topluluklar da gece ile gündüzün eşit olduğu bu günü, bir bahar müjdecisi olarak kabul ediyor.



