Nevruz Bayramı resmi tatil oldu mu? 21 Mart resmi tatil ilan edildi mi? Nevruz için Meclis’te son durum

21 Mart Nevruz Bayramı’nın resmi tatil olup olmayacağı yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl 21 Mart’ın “Bahar ve Kardeşlik Bayramı” ilan edilmesi için Meclis’e teklif sunabileceğini açıklamıştı. Ancak Nevruz’un resmi tatil sayılmasına yönelik düzenleme henüz yasalaşmadı. Bu nedenle 21 Mart şu an için Türkiye’de resmi tatil statüsünde bulunmuyor.
Nevruz için resmi tatil düzenlemesi henüz çıkmadı
21 Mart’ın resmi tatil olması yönünde hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu ve komisyon gündemine alındı. Ancak teklif henüz yasalaşmadığı için Nevruz Bayramı Türkiye’de resmi tatil kapsamına dahil edilmedi. Bu nedenle normal koşullarda kamu kurumları ve özel sektör için 21 Mart ayrı bir resmi tatil günü sayılmıyor.
Bu yıl Nevruz Ramazan Bayramı tatiline denk geliyor
2026 yılında 21 Mart tarihi Ramazan Bayramı’nın ikinci gününe denk geliyor. Bu nedenle Nevruz’un resmi tatil olarak kabul edilip edilmemesinden bağımsız şekilde, bu tarihte kamu kurumları ve birçok özel sektör çalışanı bayram nedeniyle zaten tatilde olacak.
Nevruz nedir, nasıl kutlanır?
Dünyadaki birçok toplulukta farklı inanışlarla çeşitli adlar altında şenliklere konu olan Nevruz, Türk dünyasında da "Göktürkler'in Ergenekon'dan çıkışı'' ve ''12 Hayvanlı Türk Takvimi'nde yeni yılın başlangıcı'' olarak 5 bin yıldan bugüne kutlanıyor. Türk devletlerinin yanısıra başta İran olmak üzere İslam ülkelerinde, Uzakdoğu'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın pekçok bölgesindeki topluluklar, gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart'ta çeşitli isimler altında kutlamalar düzenliyor. Kimi topluluklar, bu günü Allah'ın dünyayı yarattığı gün, kimileri Nuh Peygamber'in yere ilk ayak bastığı gün, kimileri ise ilk insanın yaratıldığı gün olarak kutlarken, kimi topluluklar da gece ile gündüzün eşit olduğu bu günü, bir bahar müjdecisi olarak kabul ediyor.
Değişik isimleri bulunuyor
Neredeyse Türk tarihinin başlangıcından beri var olan Nevruz, Türk dünyasında, Şamanlık çerçevesinde Tabiat-Tanrı-İnsan ilişkilerinin işaretlerini toplayan ve değişmeler için Allah'a şükredilen en eski tören niteliğini de taşıyor.
Farsça "Yeni Gün" anlamına gelen Nevruz, dünyadaki çeşitli Türk topluluklarında "Zamanın Sultanı, Navruz, Novruz, Sultan-ı Navrız, Sultan Nevruz, Navrez, Nevris, Navrus, Noruz, Norus, Ulusun Ulu Kunı, Ulusun Ulu Günü, Ulı Kün, Ergenekon, Bozkurt, Çağan, Baba Marta, Köklü Marta, İlk Yaz Yortusu, Yeni Gün, Yengi Gün, Mart Dokuzu, Mereke, Mevris, Köklü Marta, Mart Bozumu'' gibi adlarla anılıyor.
Eski Hunlar'dan itibaren Yakutlar, Uygurlar, Kazan Türkleri, Ufalar, Tunguzlar, Nogay Türkleri, Tatarlar, Kırgızlar, Kazaklar, Özbekler, Tacikler, Azeriler, Türkmenler, Sahalar, Çuvaşlar, Gagauzlar, Karakalpaklar başta olmak üzere Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada binlerce yıldan beri yaşatılan Nevruz, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan ve Tacikistan'da "milli bayram'' olarak kutlanıyor.