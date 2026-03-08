Kadir Gecesi ne zaman hangi gün? Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi nasıl anlatılıyor?

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi nasıl anlatılıyor?

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."