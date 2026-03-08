Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul’da bugün iftar saat kaçta? 8 Mart 2026 İstanbul akşam ezanı vakti

İstanbul’da bugün iftar saat kaçta? 8 Mart 2026 İstanbul akşam ezanı vakti

17:288/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
8 Mart 2026 İstanbul akşam ezanı vakti
8 Mart 2026 İstanbul akşam ezanı vakti

Ramazan ayının manevi iklimi İstanbul’da milyonlarca vatandaşın günlük hayatını şekillendirirken, 8 Mart 2026 Pazar günü için iftar vakti merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 Ramazan imsakiyesine göre İstanbul’da oruç, akşam ezanının okunmasıyla birlikte saat 19.09’da açılacak.

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar Ramazan ayının bereketini ve huzurunu paylaşırken, gün boyunca tutulan orucun ardından iftar saatleri de yakından takip ediliyor. 8 Mart 2026 İstanbul iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesinde yer alan bilgilere göre 19.09 olarak açıklandı. Bu saatle birlikte İstanbul genelinde camilerden yükselecek akşam ezanı, oruçların açılacağı anı işaret edecek.

İstanbul’da bugün iftar saat kaçta?

Diyanet’in resmi verilerine göre İstanbul’da 8 Mart 2026 Pazar günü için imsak vakti 05.57 olarak gerçekleşti. Gün doğumu ise 07.21’de oldu. Gün boyunca devam eden oruç ibadeti, akşam ezanının okunmasıyla birlikte
saat 19.09’da
sona erecek. Yatsı namazı vakti ise aynı gün 20.28 olarak kaydedildi.

Ramazan ayı boyunca İstanbul’da iftar vakitleri her gün birkaç dakika ilerliyor. Kıştan bahara geçiş dönemine denk gelen Ramazan’da günlerin uzamasıyla birlikte iftar saatleri de gün gün değişiyor.

Diyanet 2026 İstanbul Ramazan imsakiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi, İstanbul’da sahur ve iftar saatlerini belirleyen resmi kaynak olarak kullanılıyor. İmsakiye tablosuna göre Ramazan’ın ilerleyen günlerinde imsak vakti giderek erkene çekilirken, akşam ezanı saatleri ise birkaç dakika gecikerek iftar zamanının değişmesine neden oluyor.

İstanbul’da Ramazan ayı boyunca milyonlarca kişi, günlük ibadet düzenini belirlemek için Diyanet’in açıkladığı ezan saatleri ve imsakiyeyi takip ediyor. Özellikle iftar ve sahur vakitleri, şehir genelinde camilerden yükselen ezanlarla birlikte aynı anda uygulanıyor.

19 Şubat 2026: İmsak 06:22 – Sabah 07:47 – Öğle 13:23 – İkindi 16:20 – Akşam 18:49 – Yatsı 20:09

20 Şubat 2026: İmsak 06:20 – Sabah 07:45 – Öğle 13:23 – İkindi 16:21 – Akşam 18:51 – Yatsı 20:10

21 Şubat 2026: İmsak 06:19 – Sabah 07:44 – Öğle 13:23 – İkindi 16:21 – Akşam 18:52 – Yatsı 20:11

22 Şubat 2026: İmsak 06:18 – Sabah 07:42 – Öğle 13:23 – İkindi 16:22 – Akşam 18:53 – Yatsı 20:12

23 Şubat 2026: İmsak 06:16 – Sabah 07:41 – Öğle 13:22 – İkindi 16:23 – Akşam 18:54 – Yatsı 20:13

24 Şubat 2026: İmsak 06:15 – Sabah 07:39 – Öğle 13:22 – İkindi 16:24 – Akşam 18:55 – Yatsı 20:15

25 Şubat 2026: İmsak 06:13 – Sabah 07:38 – Öğle 13:22 – İkindi 16:25 – Akşam 18:56 – Yatsı 20:16

26 Şubat 2026: İmsak 06:12 – Sabah 07:36 – Öğle 13:22 – İkindi 16:26 – Akşam 18:58 – Yatsı 20:17

27 Şubat 2026: İmsak 06:11 – Sabah 07:35 – Öğle 13:22 – İkindi 16:26 – Akşam 18:59 – Yatsı 20:18

28 Şubat 2026: İmsak 06:09 – Sabah 07:33 – Öğle 13:22 – İkindi 16:27 – Akşam 19:00 – Yatsı 20:19

1 Mart 2026: İmsak 06:08 – Sabah 07:32 – Öğle 13:22 – İkindi 16:28 – Akşam 19:01 – Yatsı 20:20

2 Mart 2026: İmsak 06:06 – Sabah 07:30 – Öğle 13:21 – İkindi 16:29 – Akşam 19:02 – Yatsı 20:21

3 Mart 2026: İmsak 06:05 – Sabah 07:29 – Öğle 13:21 – İkindi 16:30 – Akşam 19:03 – Yatsı 20:22

4 Mart 2026: İmsak 06:03 – Sabah 07:27 – Öğle 13:21 – İkindi 16:30 – Akşam 19:05 – Yatsı 20:24

5 Mart 2026: İmsak 06:01 – Sabah 07:26 – Öğle 13:21 – İkindi 16:31 – Akşam 19:06 – Yatsı 20:25

6 Mart 2026: İmsak 06:00 – Sabah 07:24 – Öğle 13:20 – İkindi 16:32 – Akşam 19:07 – Yatsı 20:26

7 Mart 2026: İmsak 05:58 – Sabah 07:23 – Öğle 13:20 – İkindi 16:32 – Akşam 19:08 – Yatsı 20:27

8 Mart 2026: İmsak 05:57 – Sabah 07:21 – Öğle 13:20 – İkindi 16:33 – Akşam 19:09 – Yatsı 20:28

9 Mart 2026: İmsak 05:55 – Sabah 07:19 – Öğle 13:20 – İkindi 16:34 – Akşam 19:10 – Yatsı 20:29

10 Mart 2026: İmsak 05:53 – Sabah 07:18 – Öğle 13:19 – İkindi 16:34 – Akşam 19:11 – Yatsı 20:30

11 Mart 2026: İmsak 05:52 – Sabah 07:16 – Öğle 13:19 – İkindi 16:35 – Akşam 19:12 – Yatsı 20:31

12 Mart 2026: İmsak 05:50 – Sabah 07:14 – Öğle 13:19 – İkindi 16:36 – Akşam 19:14 – Yatsı 20:33

13 Mart 2026: İmsak 05:48 – Sabah 07:13 – Öğle 13:19 – İkindi 16:36 – Akşam 19:15 – Yatsı 20:34

14 Mart 2026: İmsak 05:47 – Sabah 07:11 – Öğle 13:18 – İkindi 16:37 – Akşam 19:16 – Yatsı 20:35

15 Mart 2026: İmsak 05:45 – Sabah 07:09 – Öğle 13:18 – İkindi 16:38 – Akşam 19:17 – Yatsı 20:36

16 Mart 2026: İmsak 05:43 – Sabah 07:08 – Öğle 13:18 – İkindi 16:38 – Akşam 19:18 – Yatsı 20:37

17 Mart 2026: İmsak 05:41 – Sabah 07:06 – Öğle 13:18 – İkindi 16:39 – Akşam 19:19 – Yatsı 20:38

18 Mart 2026: İmsak 05:40 – Sabah 07:04 – Öğle 13:17 – İkindi 16:39 – Akşam 19:20 – Yatsı 20:40

19 Mart 2026: İmsak 05:38 – Sabah 07:03 – Öğle 13:17 – İkindi 16:40 – Akşam 19:21 – Yatsı 20:41

#i̇stanbul
#iftar saati
#ramazan
#ramazan 2026
#akşam ezanı
#diyanet i̇şleri başkanlığı
#diyanet
#imsakiye
#ramazan imsakiyesi
#oruç
#imsak vakti
#ezan saatleri
#namaz vakitleri
#İstanbul iftar saati
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da bugün iftar saat kaçta? 8 Mart 2026 İstanbul akşam ezanı vakti