YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi

YÖKDİL sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8 Mart 2026 Pazar günü düzenlenen 2026 YÖKDİL/1 sınavı sonrası adayların gözü sonuç takvimine çevrildi. Akademik kariyer ve kamu kurumlarında yabancı dil şartını karşılamak isteyen adayların katıldığı sınavın sonuç tarihi ÖSYM tarafından daha önce açıklanan takvimle netlik kazandı.

YÖKDİL sonuçları 8 Nisan’da açıklanacak

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YÖKDİL/1 sınav sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde duyurulacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi ile mobil uygulamalar üzerinden görüntüleyebilecek.

Sonuçlara erişim için adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapması gerekiyor. ÖSYM ayrıca adaylara basılı sonuç belgesi gönderilmeyeceğini de duyurdu.

Sınavın yapısı ve puanlama sistemi

2026 YÖKDİL/1 sınavında adaylara toplam 80 soru yöneltildi ve sınav için 180 dakika süre verildi. Sınav, akademik yabancı dil yeterliliğini ölçmek amacıyla uygulanıyor ve yükseköğretim kurumları ile çeşitli kamu kuruluşlarında dil şartını karşılamak için kullanılıyor.

Değerlendirme nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adayların cevap kâğıtları optik okuyucularla dijital ortama aktarılacak ve bilgisayar sistemi üzerinden değerlendirilecek. Puanlama sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış yanıtlar puan hesaplamasını etkilemeyecek.

Sınav sonrası iptal edilmesine karar verilen sorular olması halinde, değerlendirme geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanarak yapılacak. Ayrıca cevap anahtarında değişiklik yapılması gereken sorular bulunursa puanlama güncellenmiş anahtara göre gerçekleştirilecek.