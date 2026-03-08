Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar, kimin maçı var? 8 Mart Pazar bugün oynanacak maçlar

Bugün hangi maçlar, kimin maçı var? 8 Mart Pazar bugün oynanacak maçlar

8/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
Futbolseverleri 8 Mart Pazar günü birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. Süper Lig’de Fenerbahçe sahasında Samsunspor’u ağırlayacak. Avrupa futbolunda da önemli mücadeleler sahne alacak. İngiltere FA Cup’ta Leeds United ile Norwich City karşı karşıya gelirken, İspanya La Liga’da Sevilla ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. İtalya Serie A’da ise haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Milan – Inter karşılaşması oynanacak. Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve Trendyol 1. Lig’de de gün boyunca futbol heyecanı devam edecek. İşte 8 Mart Pazar gününün maç programı.

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha başlıyor. Süper Lig başta olmak üzere Avrupa’nın önde gelen ligleri olan Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1’de birbirinden önemli karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen sporseverler “Bugün kimin maçı var?”, “Bugün hangi maçlar oynanacak?”, “Maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 8 Mart Pazar günü oynanacak maçlar ve futbol gündeminin öne çıkan karşılaşmaları.

Bugün kimin maçı var?

13:30 Ç.Rizespor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

13:30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

14:30 Lecce - Cremonese İtalya Serie A S Sport 2

15:00 Adanaspor - Ankara Demir TFF 2. Lig Sıfır TV

15:00 Fulham - Southampton İngiltere FA Cup tabii Spor

15:30 Hannover 96 - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

15:30 Karlsruhe - Dynamo Dresden Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

15:30 Preussen Münster - Hertha Berlin Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

16:00 Konyaspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Boluspor - Iğdırspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Villarreal - Elche İspanya La Liga S Sport

16:30 Port Vale - Sunderland İngiltere FA Cup tabii Spor 1

17:00 Lens - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

17:00 Bologna - Verona İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Fiorentina - Parma İtalya Serie A S Sport Plus

17:30 St.Pauli - Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga S Sport Plus

18:15 Getafe - Real Betis İspanya La Liga S Sport

18:15 Karabağ - Araz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:45 NAC Breda - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus

19:15 Brest - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

19:15 Lille - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:15 Nice - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

19:30 Union Berlin - Werder Bremen Almanya Bundesliga Tivibu Spor 4

19:30 Leeds United - Norwich City İngiltere FA Cup tabii Spor

20:00 Fenerbahçe - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Genoa - Roma İtalya Serie A Tivibu Spor 1

20:30 Sevilla - Rayo Vallecano İspanya La Liga Tivibu Spor 2

21:00 Benfica - Porto Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 3

22:00 NEC Nijmegen - Volendam Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4

22:45 Lyon - Paris FC Bein Sports 4

22:45 Milan - Inter İtalya Serie A Tivibu Spor 1

23:00 Valencia - Alaves İspanya La Liga Tivibu Spor 2

