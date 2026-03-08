Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha başlıyor. Süper Lig başta olmak üzere Avrupa’nın önde gelen ligleri olan Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1’de birbirinden önemli karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen sporseverler “Bugün kimin maçı var?”, “Bugün hangi maçlar oynanacak?”, “Maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 8 Mart Pazar günü oynanacak maçlar ve futbol gündeminin öne çıkan karşılaşmaları.