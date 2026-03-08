Yeni Şafak
tvnet
Formula 1 yarışı 2026 Avustralya'da başladı

10:098/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Formula 1'de toplam 24 yarışın yer aldığı takvim, 6 Mart'ta Avustralya'da başladı, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılacak. Bu yılın takvimine İtalya'daki Emilia-Romagna Grand Prix'si yerine İspanya'da Madrid Grand Prix'si eklendi. Formula 1'de 2026 yılının takvimi şöyle:

Formula 1'de hafta sonu koşulacak 2026 sezonu takviminin ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si öncesinde beklentiler kadar belirsizlikler de sezona damga vurmaya aday. Güç üniteleri ve şasinin aynı anda yeniden yapılandırıldığı 2026 sezonunda yeni nesil araçlar, sezonun ilk yarışı için Albert Park'ta görücüye çıkacak. Büyük bir değişime uğrayan F1 araçlarında, gücün yüzde 50'si içten yanmalı motordan, yüzde 50'si ise elektrikten gelecek.

Daha çevik ve rekabetçi olması için boyutları küçültülen araçlarda, dingil mesafesi 20 cm (3,4 metreye), genişlik 10 cm (1,9 metreye) düşürülürken, ağırlık ise 30 kilo azalarak 770 kiloya çekildi.

Lastiklerin önde 25 milimetre, arkada 30 milimetre daraltılarak ağırlık ve sürtünmenin azaltıldığı araçlarda, 18 inçlik jantlarda değişiklik olmadı.

2026 formula 1 hangi kanalda?

F1 yarışları, beIN SPORTS 4 kanalından yayınlanacak.

Formula 1 Takımlar ve pilotlar

2026 yılında F1'de yer alan takımlar ve pilotları şöyle:

McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Red Bull: Max Verstappen, Isack Hadjar

Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell, Kimi Antonelli

Williams: Carlos Sainz, Alex Albon

Racing Bulls: Liam Lawson, Arvid Lindblad

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Haas: Oliver Bearman, Esteban Ocon

Audi: Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto

Alpine: Pierre Gasly, Franco Colapinto

Cadillac: Sergio Perez, Valtteri Bottas


F1 takvimi

