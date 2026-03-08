TOKİ 500 bin konut peşinat ne kadar? 500 bin konut projesi ÖDEME PLANI

Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Bu sayede vatandaşlar uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkanıyla ev sahibi olabilecek. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde konutlar 81 ilde satışa sunuluyor ve fiyatlar ile ödeme planı illere ve daire tipine göre değişiyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. İşte TOKİ ödeme planı detayları.