AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama 2026! AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu?

AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama 2026! AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu?

9/03/2026, Pazartesi
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için önemli bir süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL 2. dönem yazılı sınavları için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava katılacak öğrenciler, belgelerini sistem üzerinden indirerek sınav yeri, salon ve oturum bilgilerini öğrenebiliyor.

Açık lise öğrencilerinin merakla beklediği AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavlarına ait sınav yeri bilgilerine erişmeye başladı.

14-15 Mart 2026 Tarihlerinde Basılı Evrakla Yapılacak Olan Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavına ait Sınav Giriş Belgeleri Öğrencilerin Erişimine Açıldı.

Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini;

Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri veya aynı ekrandaki e-devlet giriş kısmından e-devlet şifrelerini kullanarak, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından alabileceklerdir.

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler,

13 Mart 2026 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlükleri aracılığı ile fotoğraflarını Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine yükletmeleri hâlinde sınav giriş belgelerini alabilecektir.

Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler, sınav giriş belgesi alamayacaktır.

