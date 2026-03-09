DSİ işçi alımı kura sonuçları 2026: DSİ işçi alımı asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı





Kura ile 1305 işçi, sınavla 84 operatör alınacak

DSİ’nin gerçekleştirdiği 1389 kişilik alımın büyük bölümü noter kurası yöntemiyle yapılacak. Buna göre 1305 sürekli işçi doğrudan kura yöntemiyle belirlendi ve bu kadrolar için ayrıca sınav uygulanmayacak.





Kalan 84 kişilik kontenjan ise operatör kadroları için ayrıldı. Ekskavatör, dozer, beko loder, yükleyici, vinç, greyder ve forklift operatörü kadrolarında istihdam edilecek adaylar yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sürecinden geçirilecek.





DSİ 1389 işçi alımı kadro dağılımı

Noter kurası ile alınacak 1305 işçi için belirlenen bazı kadrolar şöyle:





210 usta yardımcısı

154 aşçı yardımcısı

154 şoför

140 düz işçi

116 bakımcı-yağcı

105 sürveyan





Bunun yanı sıra sondaj işçisi, treyler operatör yardımcısı, laborant yardımcısı, teknisyen, topoğraf, bekçi, su dağıtım teknisyeni, akaryakıtçı ve çeşitli teknik kadrolar için de kontenjan ayrıldı.





Adaylar DSİ kura sonuçları ve isim listesi için aşağıdaki bağlantı üzerinden ilgili bölge müdürlüklerinin duyurular sayfasına ulaşabiliyor: https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/717