DSİ işçi alımı kura sonuçları 2026: DSİ işçi alımı asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak 1389 sürekli işçi alımı için gerçekleştirilen noter kurasının ardından gözler sonuç listelerine çevrildi. 2 Mart’ta çekilen kura sonrası belirlenen asil ve yedek aday listeleri 9 Mart 2026 itibarıyla DSİ bölge müdürlüklerinin internet sitelerinde erişime açılıyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 1389 sürekli işçi alımı kapsamında yapılan kura çekimi sonrası adaylar sonuçların açıklanacağı duyuruları takip etmeye başladı. DSİ işçi alımı kura sonuçları ve asil-yedek isim listesi, başvuru yapılan ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğünün resmi internet sitesinden öğrenilebilecek.
Kura çekimi 2 Mart’ta gerçekleştirildi
DSİ’nin taşra teşkilatında görev yapmak üzere planlanan 1389 sürekli işçi alımı için noter huzurunda kura çekimi 2 Mart 2026 tarihinde yapıldı. Süreç, ilgili bölge müdürlüklerinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanarak adayların takip etmesine imkân sağladı.
Kura sonucunda belirlenen aday listeleri, başvuru sahiplerinin bağlı bulunduğu DSİ bölge müdürlüklerinin duyurular sayfasında ilan edilecek.
Asil ve yedek liste sonuçları 9 Mart’ta erişime açıldı
DSİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura sonucu belirlenen asil ve yedek aday listeleri 9 Mart 2026 Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacak. Adaylar sonuçlarını, başvurdukları ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebilecek.
DSİ bünyesinde Türkiye genelinde 26 bölge müdürlüğü bulunuyor. Adaylar, başvuru yaptıkları bölgenin duyurular bölümünde yayımlanan listeler üzerinden isimlerini sorgulayabilecek.
Kura ile 1305 işçi, sınavla 84 operatör alınacak
DSİ’nin gerçekleştirdiği 1389 kişilik alımın büyük bölümü noter kurası yöntemiyle yapılacak. Buna göre 1305 sürekli işçi doğrudan kura yöntemiyle belirlendi ve bu kadrolar için ayrıca sınav uygulanmayacak.
Kalan 84 kişilik kontenjan ise operatör kadroları için ayrıldı. Ekskavatör, dozer, beko loder, yükleyici, vinç, greyder ve forklift operatörü kadrolarında istihdam edilecek adaylar yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sürecinden geçirilecek.
DSİ 1389 işçi alımı kadro dağılımı
Noter kurası ile alınacak 1305 işçi için belirlenen bazı kadrolar şöyle:
210 usta yardımcısı
154 aşçı yardımcısı
154 şoför
140 düz işçi
116 bakımcı-yağcı
105 sürveyan
Bunun yanı sıra sondaj işçisi, treyler operatör yardımcısı, laborant yardımcısı, teknisyen, topoğraf, bekçi, su dağıtım teknisyeni, akaryakıtçı ve çeşitli teknik kadrolar için de kontenjan ayrıldı.
Adaylar DSİ kura sonuçları ve isim listesi için aşağıdaki bağlantı üzerinden ilgili bölge müdürlüklerinin duyurular sayfasına ulaşabiliyor: https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/717