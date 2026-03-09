Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Mart ara tatilinde öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online olacak mı? Bakan Tekin açıkladı

Mart ara tatilinde öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online olacak mı? Bakan Tekin açıkladı

21:579/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mart ara tatilinde öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online olacak mı? Bakan Tekin açıkladı
Mart ara tatilinde öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online olacak mı? Bakan Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 yılı ikinci ara tatilinde yapılacak öğretmen seminerlerinin yöntemine ilişkin merak edilen soruya yanıt verdi. Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelen mart ayındaki mesleki çalışma programının çevrim içi gerçekleştirileceğini duyuran Tekin, öğretmenlerin seminer sürecinin online olarak yapılacağını açıkladı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında gerçekleştirilecek öğretmen seminerleri, ikinci dönem ara tatilinin yaklaşmasıyla birlikte eğitim camiasının gündemine oturdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mart ayında yapılacak mesleki çalışma programının online şekilde düzenleneceğini duyurarak öğretmenlerin merak ettiği soruya açıklık getirdi.

Bakan Tekin: Seminerler çevrim içi yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 TV’de yayınlanan “Arafta Sorular” programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğretmenlerin ara tatil dönemindeki seminerlerine de değinen Tekin, bu yılki programın çevrim içi yapılacağını ifade etti.

Tekin, Ramazan Bayramı ile ara tatilin aynı haftaya denk geldiğine dikkat çekerek öğretmenlerin bu süreçte seminerlerin nasıl uygulanacağını merak ettiğini belirtti. Bakan Tekin, “Ara tatilin olduğu haftayla Ramazan Bayramı örtüştüğü için öğretmenler seminer dönemini merak ediyor olabilir. Bu yıl seminerleri online olarak gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

2026 ikinci ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem ara tatili mart ayında uygulanacak. Takvime göre ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler ise 13 Mart Cuma günü derslerin sona ermesiyle ara tatile girecek ve 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor

Bu yılki ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. Takvime göre bayram arefesi 19 Mart Perşembe, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma günü olacak.

Böylece hafta sonu ile birleşen tatil dönemi, öğrenciler ve aileler için daha uzun bir dinlenme fırsatı oluşturacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

#yusuf tekin
#milli eğitim bakanı
#öğretmen seminerleri
#çevrim içi seminer
#online eğitim
#mart ara tatili
#2026 ara tatil
#ramazan bayramı
#milli eğitim bakanlığı
#meb
#eğitim öğretim takvimi
#mesleki çalışma programı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart ara tatilinde öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online olacak mı? Bakan Tekin açıkladı