Mart ara tatilinde öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online olacak mı? Bakan Tekin açıkladı

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında gerçekleştirilecek öğretmen seminerleri, ikinci dönem ara tatilinin yaklaşmasıyla birlikte eğitim camiasının gündemine oturdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mart ayında yapılacak mesleki çalışma programının online şekilde düzenleneceğini duyurarak öğretmenlerin merak ettiği soruya açıklık getirdi.

Bakan Tekin: Seminerler çevrim içi yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 TV’de yayınlanan “Arafta Sorular” programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğretmenlerin ara tatil dönemindeki seminerlerine de değinen Tekin, bu yılki programın çevrim içi yapılacağını ifade etti.

Tekin, Ramazan Bayramı ile ara tatilin aynı haftaya denk geldiğine dikkat çekerek öğretmenlerin bu süreçte seminerlerin nasıl uygulanacağını merak ettiğini belirtti. Bakan Tekin, “Ara tatilin olduğu haftayla Ramazan Bayramı örtüştüğü için öğretmenler seminer dönemini merak ediyor olabilir. Bu yıl seminerleri online olarak gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

2026 ikinci ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem ara tatili mart ayında uygulanacak. Takvime göre ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler ise 13 Mart Cuma günü derslerin sona ermesiyle ara tatile girecek ve 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor

Bu yılki ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. Takvime göre bayram arefesi 19 Mart Perşembe, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma günü olacak.