Ekrem İmamoğlu mahkeme heyetine parmak salladı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, avukatların usule ilişkin talepleri dinlendi.

Avukatların taleplerinin alınmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, reddi hakim taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Reddi hakim talebine ret

Mahkeme heyeti, avukatların reddi hakim taleplerinin davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle geri çevrilmesine karar verdi.

Mahkeme Başkanı'ndan İmamoğlu'na: Yargılamayı sabote ediyorsunuz

Duruşmanın yarına ertelendiği kararının açıklandığı sırada Ekrem İmamoğlu, sanık kürsüsüne gelerek konuşmaya çalışırken, Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, İmamoğlu'na karşı, "Ekrem Bey bakın geldiğimizden beri yargılamayı sabote ediyorsunuz." dedi.

İmamoğlu'nun, "Söz vermekten dahi korkuyorsunuz." demesi üzerine, başkan Aylan, "Savunma sırası geldiğinde söz vereceğiz." ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun, mahkemenin söz hakkı vermek zorunda olduğunu söylemesi üzerine mahkeme başkanı, "Biz burada rahatız. Yargılamayı da gayet sağlıklı yapacağız." dedi.

Bunun üzerine İmamoğlu'nun, "Yüce Türk yargısına yazık ediyorsunuz. Sayın Hakim görevinizi yapacaksanız 10 dakika söz hakkı verirsiniz." demesi üzerine Aylan, jandarmaya "Sanığı alalım." talimatı verdi.

Mahkeme başkanının talimatı üzerine salondakiler, "Neyi alıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme heyetine parmak salladı

Ekrem İmamoğlu'nun "İddianamedeki kişiye söz hakkı vermiyorsanız, siz buraya yargılamaya değil başka bir şey için geldiniz. Kaçamazsınız." demesi üzerine başkan, "Biz kaçmıyoruz." cevabını verdi.

Heyet salondan çıkarken İmamoğlu'nun bu duruma tepki göstererek, parmak salladığı görüldü.

Bunun üzerine duruşma savcısı, "O elini indir." ifadesini kullandı.

Sonrasında İmamoğlu, "Biraz mertliğiniz varsa bu insanları bırakın. Beni tek yargılayın. İşte bu şekilde kaçarak giderler. Yazık bu millete, görev yapan jandarmalara. Kişi başına 2-3 jandarma düşüyor." diye konuştu.

Daha sonra tüm tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salondan çıkarıldı.

Duruşma, yarına ertelendi.








