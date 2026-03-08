Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Asrın yolsuzluk davası yarın Silivri’de başlıyor

Asrın yolsuzluk davası yarın Silivri’de başlıyor

Burak Doğan
04:008/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame doğrultusunda açılan dava yarın başlıyor.

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 407 sanık, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti’nin önünde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmalar, Silivri’deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda yapılacak ve nisan ayı sonuna kadar haftanın dört günü, saat 10.00’da başlayacak şekilde sürecek. İlk duruşmada sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından iddianamenin özeti okunacak. Daha sonra sanıkların savunmalarının alınmasına geçilmesi bekleniyor.

HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Duruşmaya katılacak sanık, tanık, müşteki, avukat, basın mensubu ve izleyicilere görevliler tarafından giriş kartı verilecek. Mahkeme salonuna önce sanıklar, avukatlar ve müştekiler alınacak, ardından basın mensupları ile izleyicilerin girişine izin verilecek. Mahkeme heyeti, duruşma öncesi gerekli hazırlıkların yapılması amacıyla 4 Mart tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Silivri İlçe Jandarma Komutanlığına yazı gönderdi.

2 BİN YIL HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı “ihbar eden”, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi ise “suçtan zarar gören” sıfatıyla yer aldı. İmamoğlu hakkında toplamda 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede tutuklu sanıklar Fatih Keleş, Murat Ongun ve Adem Soytekin ile başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün, firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ve tutuksuz sanık Ertan Yıldız “örgüt yöneticisi” olarak gösterildi.



#Ekrem İmamoğlu
#Yolsuzluk
#Dava
#suç örgütü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmanlı saray kadınlarının hayır mirası