Asrın yolsuzluk davası yarın Silivri’de başlıyor

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 407 sanık, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti’nin önünde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmalar, Silivri’deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda yapılacak ve nisan ayı sonuna kadar haftanın dört günü, saat 10.00’da başlayacak şekilde sürecek. İlk duruşmada sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından iddianamenin özeti okunacak. Daha sonra sanıkların savunmalarının alınmasına geçilmesi bekleniyor.

Duruşmaya katılacak sanık, tanık, müşteki, avukat, basın mensubu ve izleyicilere görevliler tarafından giriş kartı verilecek. Mahkeme salonuna önce sanıklar, avukatlar ve müştekiler alınacak, ardından basın mensupları ile izleyicilerin girişine izin verilecek. Mahkeme heyeti, duruşma öncesi gerekli hazırlıkların yapılması amacıyla 4 Mart tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Silivri İlçe Jandarma Komutanlığına yazı gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı “ihbar eden”, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi ise “suçtan zarar gören” sıfatıyla yer aldı. İmamoğlu hakkında toplamda 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede tutuklu sanıklar Fatih Keleş, Murat Ongun ve Adem Soytekin ile başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün, firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ve tutuksuz sanık Ertan Yıldız “örgüt yöneticisi” olarak gösterildi.