80 milyarlık vurgunu yapıp İngiltere'ye kaçmışlar: 407 sanıklı 'İmamoğlu iddianamesi'nde çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 407 sanıklı “çıkar amaçlı suç örgütü” iddianamesinde yargılamalara bir hafta kala gözler firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’na çevrildi. Soruşturma başlamadan kısa süre önce kendisine ait özel jetle yurt dışına kaçtığı belirlenen ve kamuoyunda “İmamoğlu’nun prensi” olarak anılan Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen bugüne kadar teslim olmadığı öğrenildi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre İngiltere’de olduğu değerlendirilen Gülibrahimoğlu’nun, dosyanın diğer şüphelilerinden İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Bülbüllü ile birlikte burada satın aldıkları villada yaşamını sürdürdüğü ifade ediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 407 sanıklı “çıkar amaçlı suç örgütü” iddianamesinde, Cebeci Maden Bölgesi’ne yönelik hafriyat döküm faaliyetleri dosyanın ana başlıklarından biri olarak yer aldı.
KAMU ZARARI 80 MİLYAR TL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 2020-2025 yılları arasında 185 milyon ton kaçak hafriyat dökümü yapılarak, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin fikir ve eylem birliği içerisinde 80 milyar liralık kamu zararına yol açtıkları belirtildi.
Hafriyat dökümleri için kullanılmaya başlanan, Ekrem İmamoğlu'nun gizli ortağı olduğu maden sahasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın raporuna göre aktif maden rezervi bulunan, içerisinde orman alanlarının yer aldığı, bir su havzasının bulunduğu ve hafriyat dökülemeyecek bir bölge olduğu ifade edildi.
İddianamede, çıkar amaçlı suç örgütünün en önemli gelir kaynağı olan kaçak hafriyat döküm işi için, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen döküm sahası izni olmamasına karşın, belediye tarafından "Atık Taşıma ve Kabul Belgeleri" düzenlenerek, kaçak döküm işleminin örgütün faaliyet gösterdiği maden sahasına yaptırıldığı anlatıldı.
"31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde edildi"
Atık taşıma ve kabul belgesi verilerine göre yapılan hesaplamada, İSTAÇ'a gitmesi gereken ancak örgütün kontrolündeki alana yapılan izinsiz hafriyat dökümü ile toplam 185 milyon 887 bin 621 ton dökümün bedelinin örgütün "sistem" adını verdiği yapıya aktarıldığı ifade edilen iddianamede, kamu zararına yol açıldığı ve şüphelilerin eylem ve fikir birliği içerisinde "dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirtildi.
Şüphelilerin vergi ödememek amacıyla naylon fatura düzenleyerek ve çek ödemeleri suretiyle elde ettikleri gelirleri şirketlerden çıkardıkları aktarılan iddianamede, suç gelirlerinin bir kısmının örgüt mensuplarının şahsi zenginleşmelerinde, bir kısmının ise siyasetin dizaynı amaçlı kurulan "Sistem" adlı havuza aktarıldığı belirtildi.
Belgede, 22 Temmuz 2024 tarihinde tasdik edilen, 26 Temmuz 2024 tarihinde de tescil edildiği görülen ortaklığın 8 Temmuz tarihli genel kurul kararında alındığı görüldü.
Soruşturmada Gülibrahimoğlu’nun sahibi olduğu Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ’ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el kondu.
Kararın, şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek gerekçesiyle alındığı belirtildi.