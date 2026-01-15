İBB'nin parası kumar partiler ve jete gitti

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynaklarının kumar, lüks yaşam ve 48 saat süren uyuşturucu ve fuhuş partilerinde nasıl talan edildiğini anlattı. İBB’ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının firarilerinden Murat Gülibrahimoğlu’nun sevgilisi olduğunu belirten Karaca, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı özel jetle sık sık yurt içi ve yurt dışına seyahat ettiklerini söyledi.

UÇAKTA CEBECİ KONUŞULUYORDU

Uçakta sıklıkla Cebeci döküm sahasıyla ilgili konuşmalar geçtiğini belirten Karaca, İmamoğlu’nun A takımındaki Gülibrahimoğlu’nun buradan milyonlarca lira kazandığını söyledi. Karaca, “Günlük milyonlarca lira kazanıldığı konuşuluyordu. Gülibrahimoğlu bu parayı İBB’nin döküm sahasından kazanıp Fatih Keleş’le birlikte harcıyordu. Uçakta İmamoğlu ile ilgili sohbetler de sıkça konuşulup son durum değerlendirmeleri yapılıyordu” dedi.

O PARAYLA BENİ KULLANDILAR

Karaca ifadesinin devamında özetle şunları söyledi: “Murat Gülibrahimoğlu ile Psikolog Ceren Alper aracılığıyla Nisan 2022’de tanıştım. Bu kız benim üzerimden maddi menfaat elde etti. Gülibrahimoğlu ile çok kez cinsel birliktelik yaşadık. Kendisi İBB’den yüksek miktarda para kazanıyordu. Bu parayla beni ve arkadaşlarımı kullandı. Özel uçaklarla gezdirip lüks eşyalar alarak kandırdı. Beni zenginlikleriyle kandırıp kullandılar.”

5 DAKİKADA 200 BİN DOLAR KAYBETTİ

“Gülibrahimoğlu ile çok lüks ve zengin bir yaşantım oldu. Özel uçaklarla, çakarlı araçlarla gezdik. Gülibrahimoğlu ile ilişkimde uyuşturucu bataklığından kurtulamadım. Göstermiş olduğunuz fotoğrafta onun uçağında seyahat ediyordum. Aynı uçakta İmamoğlu misafirlerini ağırlardı. Murat ile yurt dışına kumara gittiğimiz doğrudur. Emel Müftüoğlu buna şahittir. Masada dönen rakamlar korkunçtu. 5 dakikada 200 bin dolar kaybetti.”

GÜNLÜK 50 MİLYON LİRA KAZANÇ

“Gülibrahimoğlu sürekli Fatih Keleş’e kadınlar gösterir. Bunun karşılığında İBB’nin Cebeci’deki döküm sahasından yüksek para kazanarak aralarında paslaşırlar. Keleş 2022 Ramazan’ında beni Beykoz’daki Gülyüzü Konaklarına, Gülibrahimoğlu’nun evine götürdü. O da vardı. Bana hizmetçi rolü vererek kahve ve meyve servisi yaptırdılar. Sürekli döküm sahası, günde 50 milyon TL kazandıkları, paranın kimlere dağıtılması gerektiği konuşuluyordu.”

GÜNDÜZ RESTORAN GECE KUMARHANE

“Emel Müftüoğlu ile Gülibrahimoğlu aracılığıyla tanıştım. İkili çok yakındı. Gülibrahimoğlu çok kez Müftüoğlu’na kumar parası verirdi. İstanbul Riva’da gündüzleri restoran, akşamları gizli şekilde kumar oynanan yerde Müftüoğlu masa kurdurup kumar oynatırdı. Telefonumdaki 48 bin 526 fotoğraf incelenmesi halinde tüm yaşantım gözler önüne serilecektir.” Karaca’nın ifadesi, İBB’ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını etkileyebilir.

Çayırgan iddiası

Rabia Karaca, rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle tutuklu olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili şunları söyledi: “Voleybolcu Derya Çayırgan, İmamoğlu’nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu’na aitti. İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini ulaştırırdı. Fatih Keleş, Derya Çayırgan’ı daha iyi tanır.”

Oktay Kaynarca

Gülibrahimoğlu yakın arkadaşım

Uyuşturucu soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Kaynarca, “Uyuşturucu maddelere karşıyım” dedi. Günyüzü Konakları’ndaki eve gittiğini kabul eden Kaynarca, “Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Fotoğraflardaki eğlence grubunun orada olduğuna tanık oldum” diye konuştu. Rabia Karaca’nın “uyuşturucu ve fuhuş partilerinde Gülibrahimoğlu ile birbirlerine kadın hediye ettikleri” beyanı sorulan Kaynarca, “Murat yakın arkadaşımdır ancak fuhuş gibi bir suçta aracılık yapmam söz konusu değil” cevabını verdi. Uyuşturucu kullanmadığını belirten Müftüoğlu ise İmamoğlu’nun A takımındaki Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Hüseyin Köksal'ı tanıdığını söyledi: “Kimseden tanıştırma karşılığında, fuhşa aracılık edip para almadım.”

Rabia Karaca

30 karede teşhis

Karaca’dan 30 fotoğrafta teşhis yapması istendi. Gülibrahimoğlu ile çıktığı tatillerden İmamoğlu’nun kullandığı TC-VED numaralı özel jete, İmamoğlu’nun sevgilisi Derya Çayırgan’dan Gülibrahimoğlu’nun 3 Temmuz 2022’deki 48 saat süren uyuşturucu ve kadınlarla dolu doğum günü partisine kadar pek çok teşhiste bulundu. Gülibrahimoğlu’nun esrarı yatak odasındaki çekmeceden çıkarıp ikram ettiğini söyleyen Karaca, Fatih Keleş’in Gülibrahimoğlu’ndan uyuşturucu isteyip temin ettiğini anlattı. Karaca, İmamoğlu’nun özel jetinde Gülibrahimoğlu ile arkadaşı Merve Eryiğit’in de birlikte olduğunu öne sürdü.



