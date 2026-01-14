İBB'nin özel araç tahsis ettiği CHP'li Günaydın'dan İmamoğlu savunması: Özel jeti olsa bilirdim

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan oyuncu Selen Görgüzel ile sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca ifadelerinde Ekrem İmamoğlu’nun ekibiyle birlikte özel jetle gittikleri Kıbrıs tatilini ve kumarı anlattı.

Telefonundaki fotoğraf ve videolar üzerinden ifade veren Karaca'nın, Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş’in başrolünde olduğu uyuşturucu, kumar ve fuhuş çarkını ifşa etmesinin ardından gözler İmamoğlu'nun 'özel jet'ine çevrildi.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube yayınına konuşan Günaydın, İmamoğlu'nu 2010-2011 yıllarından beri tanıdığını ve özel jeti olsa bileceğini savunarak, "2023’te Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak açıklanınca tüm Türkiye’yi dolaştı. Günde 2-3 miting yaptığı zaman bazılarına yetişmek için özel uçak ile gitmek durumunda kaldı." dedi.