İBB'nin özel araç tahsis ettiği CHP'li Günaydın'dan İmamoğlu savunması: Özel jeti olsa bilirdim

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında ortaya çıkan 'Ekrem İmamoğlu'nun jeti' itirafları üzerine açıklamalarda bulundu. Yakın dönemde İBB’ye ait aracı kullandığı ortaya çıkan Günaydın, İmamoğlu’nu yıllardır tanıdığını belirterek iddiaları reddetti. “Özel jeti olsa bilirdim” diyen Günaydın, yoğun miting programları nedeniyle zaman zaman özel uçak kullanıldığını savundu.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan oyuncu Selen Görgüzel ile sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca ifadelerinde Ekrem İmamoğlu’nun ekibiyle birlikte özel jetle gittikleri Kıbrıs tatilini ve kumarı anlattı.
Telefonundaki fotoğraf ve videolar üzerinden ifade veren Karaca'nın, Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş’in başrolünde olduğu uyuşturucu, kumar ve fuhuş çarkını ifşa etmesinin ardından gözler İmamoğlu'nun 'özel jet'ine çevrildi.
İBB'den özel araç kapan Günaydın'dan İmamoğlu için 'özel jet' savunması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait aracı kullandığı ortaya çıkan CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, sıcak gündem maddesine ilişkin 'özel jet' savunması yaptı.
Gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube yayınına konuşan Günaydın, İmamoğlu'nu 2010-2011 yıllarından beri tanıdığını ve özel jeti olsa bileceğini savunarak, "2023’te Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak açıklanınca tüm Türkiye’yi dolaştı. Günde 2-3 miting yaptığı zaman bazılarına yetişmek için özel uçak ile gitmek durumunda kaldı." dedi.
Araçta İBB'ye ait yardım kartları bulunmuştu
2024 yılında İBB'nin Günaydın'a özel araç tahsis ettiği ortaya çıkmış ve araçta yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılması gereken İBB'ye ait yardım kartları bulunmuştu.