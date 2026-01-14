O jeti ve kumarı anlattı

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan oyuncu Selen Görgüzel ifadesinde İmamoğlu’nun ekibiyle birlikte özel jetle gittikleri Kıbrıs tatili ve kumarı anlattı. Yeni Şafak’ın daha önce gündeme getirdiği özel jet görüntülerine ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Görüntülerde, söz konusu jetle Türkiye’ye dönen yolcular arasında yer aldığı belirtilen Görgüzel’in jetten inerken ve uçak içinde çekilmiş yeni fotoğrafları da ortaya çıktı. Fotoğraflardan birinde, Görgüzel’in arkasında İmamoğlu’nun en yakın ismi Fatih Keleş görülüyor.

KIBRIS’TAN DÖNDÜLER

Uçuş kayıtlarına göre, 20 Ekim 2022 tarihinde Kıbrıs’tan Türkiye’ye gelen özel jette toplam 11 yolcu bulunuyordu. Bu isimler arasında Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Nilüfer Batur, Ayşe Sağlam, Merve Eryiğit, Rabia Karaca, Hüseyin Köksal, Hakan Karanis ve Selen Görgüzel yer alıyordu. Söz konusu kişilerin bir kısmının yurt dışına aynı jetle çıktıkları ve yine aynı uçakla Türkiye’ye döndükleri belirlendi.

BENİ MÜFTÜOĞLU GÖNDERDİ

Görgüzel, Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindiğini, söz konusu tatile kendisini Emel Müftüoğlu'nun gönderdiğini belirtti. Kıbrıs tatilinde Müftüoğlu'nun kumar oynamak için Murat Gülibrahimoğlu'ndan casino çipi aldığını ifade eden Görgüzel, Gülibrahimoğlu ile Müftüoğlu'nun yüksek miktarlarda kumar oynadıklarını öne sürdü.

İMAMOĞLU’NUN JETİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Tatil sırasında özel bir odada kumar oynandığını belirten Görgüzel, kimseyi fuhuşa teşvik etmediğini söyleyerek, Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak bu kişiden para almadım. Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım” dedi.

ARKA ODAYA GİDEN KIZLARI UYARDIM

Uçaktaki kapalı odaya girmediğini, döküm sahası, para ve uyuşturucuyla ilgili sohbetlerinin üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamadığını ileri süren Görgüzel, “Bu uçakta kesinlikle uyuşturucu kullanmadım” ifadesini kullandı. Görgüzel ayrıca, uçakta Gülibrahimoğlu ve genç kızların arka odaya sıklıkla gittiğini görünce, “Yazık değil mi, kendinizi kullandırıyorsunuz” şeklinde kendilerini uyardığını söyledi.

DERYA ÇAYIRGAN’I BEN TANIŞTIRMADIM

Görgüzel, ifadesinde voleybolcu Derya Çayırgan’ı tanıdığını ancak herhangi bir kişiyle tanıştırmaya aracılık etmediğini söyledi. 2025 yazında sosyal medya üzerinden kısa süreli bir yazışmaları olduğunu belirten Görgüzel, Bodrum’da yalnız olduğunu söyleyen Çayırgan’la görüşmek istemediğini kaydetti.



