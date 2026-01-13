Yeni Şafak
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu adli kontrolle serbest

18:09 13/01/2026, Salı
Ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması sürüyor.
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu Oktay Kaynarca ile şarkıcı Emel Müftüoğlu, savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İki ünlü isim de yurt dışı yasağı ve adli kontrolle serbest kaldı.

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu, ev hapsi adli kontrol şartı talebiyle Sulh ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

’Uyuşturucu’ soruşturması sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ’uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’, ’bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’, ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia edilen şüpheliler oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynarca ile Müftüoğlu'na ev hapsi

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan oyuncu Oktay Kaynarca ile şarkıcı Emel Müftüoğlu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.


