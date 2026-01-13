İmamoğlu'nun jeti, Emel Müftüoğlu, kumar masası... Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu soruşturmasından gözaltına alınmıştı

İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra "fuhuş" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel, savcılıktaki ifadesinde, tatil için KKTC'ye gittikleri özel uçakta uyuşturucu kullanmadığını ve kimseyi fuhşa teşvik etmediğini söyledi.









"BENİ BU TATİLE EMEL MÜFTÜOĞLU GÖNDERDİ"





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın şüphelilerinden Görgüzel'e savcılıktaki ifadesinde, şüpheli Rabia Karaca'yla özel uçakta olan fotoğrafı gösterildi.





"Üzerime atılı suçlamayı anladım. Bana göstermiş olduğunuz fotoğrafı doğrularım (Rabia Karaca ile özel uçakta olan). Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindim. Beni bu tatile Emel Müftüoğlu gönderdi (Emel Müftüoğlu bu tatile gittiğim için kumar oynamak için casino çipi almıştır. Murat Gülibrahimoğlu'dan)."

















"YÜKSEK MİKTARLARDA KUMAR OYNADILAR"





Kıbrıs tatilinde Emel Müftüoğlu'nun kumar oynamak için İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu'ndan casino çipi aldığını ifade eden Görgüzel, Gülibrahimoğlu ile Müftüoğlu'nun yüksek miktarlarda kumar oynadıklarını öne sürdü:





"Kıbrıs tatilimizde Murat Gülibrahimoğlu ve Emel Müftüoğlu yüksek miktarlarda kumar oynadılar. Tatilimizde ismini şu an hatırlayamadığım bazı kişilerde vardı. Bu tatilimden hatırladığım bir olay ise, Murat Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler."





"GENÇ KIZLARA 'SİZİN BURADA NE İŞİNİZ VAR' DEDİM"





"Ben kesinlikle bu tatilimde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim. Fuhuş için aracılıkta da bulunmadım. Aksine bu genç kızlara kızarak "sizin burada ne işiniz var" dedim. Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak ben kendisinden kesinlikle para almadım."





"İMAMOĞLU'NUN JETİ OLDUĞUNU BİLSEYDİM KULLANMAZDIM"





"Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın Ekrem İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım."





"UÇAKTAKİ KAPALI ODAYA GİRMEDİM"





Uçaktaki kapalı odaya girmediğini, döküm sahası, para ve uyuşturucuyla ilgili sohbetlerinin üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamadığını ileri süren Görgüzel, "Bu uçakta kesinlikle uyuşturucu kullanmadım." ifadesini kullandı.





"Ben kesinlikle uçaktaki kapalı odaya girmedim. (Bu odaya Murat Gülibrahimoğlu ve diğer kızların girdiğini hatırlıyorum, ancak ben bu odaya girmedim.) Ben uçakta döküm sahası, para, uyuşturucu sohbetlerini üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamıyorum. Ben bu uçakta kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım."





"KIZLARI 'YAZIK DEĞİL Mİ' DİYE UYARDIM"





"(Uçakta genç kızların arka odaya sıklıkla gittiğini görünce kendilerini de "yazık değil mi kendinizi kullandırıyorsunuz" diye uyardım). Ben uçakta bulunup, sonradan görüştüğüm kişiler olmuştur. (Nilüfer Batur) ancak bana sormuş olduğunuz erkek isimleriyle görüşmem olmuştur. Uçaktaki kadınların uçağa kim tarafından gönderildiği hakkında bilgim yoktur, tekrardan belirtmek isterim ki kızları sıklıkla uyarıyordum."





SORUŞTURMA





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilmişti.

Savcılık, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ile Ceren Alper'i, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Şüpheliler Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında ise adli kontrol talep edilmişti. Sulh ceza hakimliğince Tarım, Sağlam ve Alper'in tutuklanmasına karar verilirken Yön, Tokgöz ve Görgüzel hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedilmişti.











