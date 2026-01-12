Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 4 şüpheliye tutuklama talebi

Hafta sonu yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimlerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu kapsamda hafta sonu gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan Burak Fahri Yön, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, ve Ceren Alper tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiği kaydedildi.

Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında olduğu 7 isim gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Nilüfer Batur Tokgöz ve şarkıcı Selen Görgüzel ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.