Kızılcık Şerbeti dizinin başrolü Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı: Kullandım ama bir daha asla

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş çaplı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ifadeleri gün yüzüne çıkan ünlü oyuncu Doğukan Güngör ile fenomen Ceyda Ersoy, uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti. Güngör pişmanlığını dile getirirken, Ersoy tedavi olmak istediğini ifade etti.

"Kullandım ama kimseye uyuşturucu temin etmedim"

Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Doğukan Güngör, savcılıkta verdiği ifade sırasında uyuşturucu madde kullandığını kabul ettiğini söyledi. “Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ediyorum. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım” ifadesini kullanan Güngör, yurt dışında maddelerin serbest olduğunun farkında olduğunu ancak kimseye uyuşturucu temin etmediğini ve partilere katılmadığını belirtti.

"Pişmanım tedavi olmak istiyorum"

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri olan Ceyda Ersoy ise evinde yapılan aramadan ele geçirilen kokain ve uyuşturucu hapları kullanma amaçlı bulundurduğunu kabul etti. Ersoy ifadesinde, “Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum” dedi ve dosyada adı geçen diğer kişilerle ilgili sorulara yanıt verdiğini aktardı.







