Kızılcık Şerbeti dizinin başrolü Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı: Kullandım ama bir daha asla

Kızılcık Şerbeti dizinin başrolü Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı: Kullandım ama bir daha asla

12/01/2026, Pazartesi
Oyuncu Doğukan Güngör ile fenomen Ceyda Ersoy, uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti.
Oyuncu Doğukan Güngör ile fenomen Ceyda Ersoy, uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuşa ilişkin soruşturma dosyasında, oyuncu Doğukan Güngör ile sosyal medya fenomeni Ceyda Ersoy’un savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Güngör, "Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım" ifadesini kullanırken 'ciciş kardeşler' olarak bilinen Ceyda Ersoy ise "Pişmanım. Tedavi olmak istiyorum" dedi. Soruşturma, başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerde gerçekleştirilen operasyonlar ve gözaltılarla genişledi. Aralarında kamuoyunda tanınan isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında adli süreç başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş çaplı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ifadeleri gün yüzüne çıkan ünlü oyuncu Doğukan Güngör ile fenomen Ceyda Ersoy, uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti. Güngör pişmanlığını dile getirirken, Ersoy tedavi olmak istediğini ifade etti.

"Kullandım ama kimseye uyuşturucu temin etmedim"

Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Doğukan Güngör, savcılıkta verdiği ifade sırasında uyuşturucu madde kullandığını kabul ettiğini söyledi. “Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ediyorum. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım” ifadesini kullanan Güngör, yurt dışında maddelerin serbest olduğunun farkında olduğunu ancak kimseye uyuşturucu temin etmediğini ve partilere katılmadığını belirtti.

"Pişmanım tedavi olmak istiyorum"

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri olan Ceyda Ersoy ise evinde yapılan aramadan ele geçirilen kokain ve uyuşturucu hapları kullanma amaçlı bulundurduğunu kabul etti. Ersoy ifadesinde, “Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum” dedi ve dosyada adı geçen diğer kişilerle ilgili sorulara yanıt verdiğini aktardı.



