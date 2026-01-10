Uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga: Klein Phönix'e baskın, Can Yaman dahil 7 isim gözaltına alındı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, Klein Phönix adlı eğlence mekanına jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında Selen Görgüzel ve Can Yaman’ın da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.
Klein Phönix'e baskın
Mekanda yapılan aramada extacy hap, kokain ve likit esrar maddeleri ele geçirildi.
Otelde arama yapıldı
Yine aynı soruşturma kapsamında savcılığın talimatı ile harekete geçen polis ekipleri İstanbul’daki çok sayıda gece kulübüne baskın yaptı.
Bebek Otel içerisinde arama yapılırken, ekiplere narkotik köpeği de destek verdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri otelden ayrıldı.
Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında
Oyuncu Can Yaman’ın yanı sıra oyuncu Selen Görgüzel, eski sunucu Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
Kan testi verecekler
Can Yaman ve Selen Görgüzel Adli Tıp Kurumu’na kan testine götürülecek.