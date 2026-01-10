Yeni Şafak
Uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga: Klein Phönix'e baskın, Can Yaman dahil 7 isim gözaltına alındı

10:0010/01/2026, Cumartesi
G: 10/01/2026, Cumartesi
Savcılık düğmeye bastı: İstanbul’da çok sayıda gece kulübüne baskın düzenlendi.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, Klein Phönix adlı eğlence mekanına jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında Selen Görgüzel ve Can Yaman’ın da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Klein Phönix'e baskın

İlk olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında İstanbul Maslak'ta bulunan Klein Phönix adlı mekana baskın yaptı.
Operasyon sonucu işletmeci Burak Fahri Yön ve yetkili müdür Ayşe Tarım gözaltına alındı.

Mekanda yapılan aramada extacy hap, kokain ve likit esrar maddeleri ele geçirildi.

Otelde arama yapıldı

Yine aynı soruşturma kapsamında savcılığın talimatı ile harekete geçen polis ekipleri İstanbul’daki çok sayıda gece kulübüne baskın yaptı.

Bebek Otel içerisinde arama yapılırken, ekiplere narkotik köpeği de destek verdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri otelden ayrıldı.

Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında

Oyuncu Can Yaman’ın yanı sıra oyuncu Selen Görgüzel, eski sunucu Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Kan testi verecekler

Can Yaman ve Selen Görgüzel Adli Tıp Kurumu’na kan testine götürülecek.



