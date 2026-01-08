Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme: Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren ünlülerin tahlil sonuçları belli oldu.