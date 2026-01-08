Yeni Şafak
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme: Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme: Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin esrar kullandığı tespit edildi.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin esrar kullandığı tespit edildi.

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki’nin Adli Tıp Kurumunca alınan biyolojik örneklerinde test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren ünlülerin tahlil sonuçları belli oldu.

Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Recep Men, Cihan Şensözlü, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül’ün test sonuçlarında “kokain” maddesi pozitif çıktı.





