Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Test sonuçları çıktı Adli Tıp raporunda dikkat çeken bulgular

17:326/01/2026, Salı
Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Senna Yıldız ve Ezgi Eyüboğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı.
İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Senna Yıldız ve Ezgi Eyüboğlu’nun Adli Tıp Kurumu’nca alınan örneklerde ’kokain’ maddesi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu’nun biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu ’kokain’ maddesi pozitif çıktı.

Öte yandan, İrem Sak’ın biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilemediği, test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.



#Ezgi Eyüboğlu
#uyuşturucu testi
#İstanbul
#Cihan Şensözlü
#Senna Yıldız
#İrem Sak
