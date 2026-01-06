Yeni Şafak
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu: 'Ciciş' kardeşlerin evinden çıkanlar şoke etti

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu: 'Ciciş' kardeşlerin evinden çıkanlar şoke etti

Bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu'nun firari olduğu soruşturmada Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada "uyuşturucu servisi" belgelendi.
Bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu'nun firari olduğu soruşturmada Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada "uyuşturucu servisi" belgelendi.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında oyuncu Doğukan Güngör, 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli, gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Uyuşturucu ticareti suçu kapsamında işlem yapılan Ersoy’un evinden çıkanlar şaşkına çevirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda sonucu İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen; aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 24 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Ayrıca kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Kalan bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi

Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada kokain ile yüzlerce uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi.

Adli Tıp Kurumu'na getirildiler

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.



