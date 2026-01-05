Uyuşturucu operasyonunda şüpheli isimdi: Şarkıcı Alya Şahinler havalimanında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verildi.





Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi.





Ünlü isimlerin menajeri de gözaltına alındı

2 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise başka suçtan tutuklu bulunduğu öğrenildi. Ünlü sanatçılar Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi gibi çok sayıda ünlü sanatçının menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk, Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk, fenomenler Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz, Özge Bitmez, şarkıcı Nevin Şimşek'in de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.





Şüpheli sayısı 24'e yükseldi





Yurt dışında olan şüpheliler arasında şarkıcı Alya Şahinler'in de olduğu ortaya çıktı. Şahinler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüş yaptığı İstanbul Havalimanı'nda soruşturma birimleri tarafından gözaltına alındı. Şahinler'in gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 24 oldu.







