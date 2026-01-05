Yeni Şafak
İstanbul merkezli dört ilde uyuşturucu operasyonu: 23 şüpheli yakalandı

11:165/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verildi.

23 şüpheli gözaltında

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'inin başka suçtan cezaevinde olduğu, 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.



