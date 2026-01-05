Yeni Şafak
Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı

Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı

5/01/2026, Pazartesi
DHA
Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 25 kişi haklarında yakalama kararı çıkartıldı.


Konya merkezli, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Denizli, Kütahya, Muğla ve Aydın’da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.


Şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine getirildi. Diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



