'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' diyerek 10,8 milyon TL dolandırdılar

11:1228/12/2025, Pazar
IHA
Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 10 kişi tutuklandı.

Sahte polis ve Savcı tuzağı emniyete takıldı. Dört ilde şüpheliler telefonla aradıkları vatandaşlara adlarının FETÖ soruşturmalarına karıştığını, kimlik bilgilerinin örgüt mensuplarınca kullanıldığını ve kuyumcu soygununa karışıldığını söyleyerek korku ve panik oluşturdu. Bu yöntemle vatandaşların ikametlerinde bulunan altın ve ziynet eşyalarını sözde görevliye teslim etmelerini sağlayan şüphelilerin, iki daireyi de piyasa değerinin altında sattırdığı belirlendi.

10 milyon 800 bin TL vurgun

Meydana gelen olaylarda 3 vatandaşın toplam 10 milyon 800 bin TL dolandırıldığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; E.Y. ve U.S. Bursa’da, O.O., M.A., R.D. ve H.S. İstanbul’da, M.U. ve E.E. Kocaeli’de, Ö.Ş. ise Şanlıurfa’da yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 110 bin 400 TL, 2 bin 100 dolar, 700 euro, 10 adet cep telefonu ve 20 adet sim kart ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#dolandırıcılık
#emniyet
#telefon dolandırıcılığı
